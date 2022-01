Teltow-Fläming

2022 wird kein Superwahljahr für Teltow-Fläming. Nur in Trebbin steht eine Bürgermeisterwahl an. Viele Menschen dürften in diesem Jahr also keinen einzigen Gang zur Wahlurne vor sich haben. Für einige wenige steht aber schon im Februar eine der bedeutendsten Wahlen an, bei denen sie jemals teilhaben dürfen: Nur wenige ausgewählte Menschen aus Teltow-Fläming werden am 13. Februar Deutschlands Bundespräsidenten wählen.

Jana Schimke (CDU) Quelle: Privat

„Das ist etwas ganz besonderes“, sagt Jana Schimke. Die CDU-Politikern aus Rangsdorf ist seit 2013 Mitglied im Bundestag. Deshalb hat sie – genau wie jede und jeder ihrer 735 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland – automatisch eine Stimme bei der Wahl des Bundespräsidenten.

Jana Schimke aus Rangsdorf freut sich auf Promis

Schon bei der Entscheidung vor fünf Jahren war Schimke dabei. „Es ist ein festlicher Moment mit einer ganz besonderen Atmosphäre“, sagt sie. „Festveranstaltungen, bei der auch Gäste im Plenum sitzen dürfen, haben wir im Bundestag zwar selten, aber doch mehrmals im Jahr, zum Beispiel am Volkstrauertag.“ Vergleichbar sei das mit der Stimmung bei der Wahl des Bundespräsidenten allerdings nicht. „Zu keinem anderen Anlass sind so viele Prominente anwesend“, sagt sie, „sei es aus Sport oder Kultur und Fernsehen.“

Lesen Sie auch Brandenburg nominiert Prominente zur Wahl des Bundespräsidenten

Denn genauso viele Personen wie es Bundestagsmitglieder gibt, dürfen die Fraktionen der einzelnen Landesparlamente zu diesem Anlass nach Berlin schicken. Nicht alle von ihnen sind Politiker. Immer wieder setzen einzelne Parteien mit der Ernennung ganz normaler Bürger ein Zeichen. So wird bei der diesjährigen Bundespräsidentenwahl zum Beispiel auch Pflegepersonal aus Brandenburg mitbestimmen.

Auffällig: Im Gedächtnis blieb nach der letzten Bundesversammlung 2017 die Drag Queen Olivia Jones. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Schimke ist eine Wählerin der Präsidentenwahl 2017 ganz besonders in Erinnerung geblieben: Olivia Jones. Die Travestiekünstlerin wurde 2017 von den Grünen in Niedersachsen als „Repräsentantin einer bunten Republik“ nach Berlin entsandt. „Ansonsten geht es bei der Wahl des Bundespräsidenten, wie im Bundestag üblich, sehr geregelt zu“, erinnert sich Schimke, „die Sitzplätze werden zum Beispiel vorher zugewiesen.“

Kornelia Wehlan (Die Linke) Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Einen weiteren der insgesamt 1472 Plätze wird eine andere Frau aus Teltow-Fläming einnehmen: Landrätin Kornelia Wehlan wurde von der Linken-Fraktion des Brandenburgischen Landtags als Mitglied der 17. Bundesversammlung bestimmt. Auch sie war schon 2017 dabei, als Frank-Walter Steinmeier (SPD) gewählt wurde.

TF-Landrätin Kornelia Wehlan freut sich auch Plausch mit Promis

Ein „großes Erlebnis“ sei das für sie gewesen, auch weil neben politischen Größen etliche bekannte Gesichter aus der Kulturszene dabei waren. Wie Schimke ist auch ihr der Anblick von Drag Queen Olivia Jones im Gedächtnis geblieben.

Wehlan ist gespannt auf ihre zweite Bundespräsidentenwahl und freut sich auf Plaudereien mit den Promis im Gang oder in den Pausen, wie sie der MAZ berichtet. 2017 traf sie so die Schwester von Sängerin Marianne Rosenberg. Petra Rosenberg war als Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg anwesend. „Ich freue mich, viele neue Menschen hautnah zu erleben“, sagt Wehlan, „soweit das unter den gegebenen Maßgaben von Abstand und Hygiene möglich ist.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich ist die Zusammenkunft der 17. Bundesversammlung von Corona-Maßnahmen geprägt. Einen Tag vor der Sitzung am Sonntag müssen sich alle Teilnehmer testen lassen, egal ob sie bereits geimpft oder genesen sind. Nur dann dürfen sie mitbestimmen.

Lesen Sie auch Wegen Corona-Pandemie: Bundespräsident wird nicht im Bundestag gewählt

Wahl des Bundespräsidenten: Ersatzpersonen aus TF stehen fest

Fallen einzelne Brandenburger aus, haben weitere Bürger aus Teltow-Fläming eine Chance, an der Wahl teilzunehmen. Als erste Ersatzperson steht Helmut Barthel auf der Liste der SPD in Brandenburg. Dieselbe Stelle nimmt Matthias Stefke bei den Freien Wählern ein. Ganz ohne Ausfallkandidat wird ein Jüterboger in Berlin dabei sein: Die AfD schickt unter anderem den bekannten Ortschronisten Henrik Schulze.

Frank-Walter Steinmeier während einer Radtour bei Jüterbog im Sommer 2016. Quelle: Victoria Barnack

Als einziger Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten steht bisher Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier fest. „Seine Arbeit schätze ich sehr“, sagt Kornelia Wehlan. Steinmeier hatte bis 2017 einen Teil seines Wahlkreises in Teltow-Fläming.

Von Victoria Barnack