Luckenwalde

Drei Jahre ist es her, dass der Datenschutz in aller Munde war. Ende Mai 2018 wurde die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Deutschland wirksam. Städte nahmen ihre Internetseiten kurzzeitig vom Netz; Vereine waren mit den neuen Fragen überfordert. Der anspruchsvolle Datenschutz stellte viele Akteure in der Region vor ungewohnte Herausforderungen. Wie steht es heute um den Datenschutz? Darüber hat sich die MAZ mit dem Beauftragten des Landkreises Teltow-Fläming, Franco Capalbo, unterhalten. Er ist seit 2005 für den Datenschutz im Landratsamt zuständig.

Herr Capalbo, beim Thema Datenschutz rollen viele Menschen nur noch mit den Augen. Können Sie das nachvollziehen?

Franco Capalbo: Es stimmt, dass der Datenschutz bei vielen Menschen in Verruf geraten ist. Aber der Knackpunkt ist doch: Die Datenschutzgrundverordnung ist nicht für die Daten gemacht worden, sondern um die Menschen zu schützen. Nämlich vor nicht notwendigen Eingriffen von Firmen und staatlichen Stellen.

Warum verkennen viele Menschen den Datenschutz denn so?

Ganz einfach: Datenschutz macht Arbeit. Das ist unbestritten. Die Klick-Orgien im Internet kennt inzwischen sicher jeder. Dabei sind die Anbieter eigentlich verpflichtet, den Datenschutz so einfach wie nur möglich zu gestalten. Unternehmen müssen für diese Belange plötzlich anders denken, als sie es in ihrer Branche eigentlich gewöhnt sind. Das hat am Anfang viele Menschen und ganze Betriebe überfordert und führte zu Frust.

Haben Sie diesen Frust als Datenschutzbeauftragter abbekommen?

Nein. Aber es gab viele Fragen und Verunsicherung, als die DSGVO 2018 wirksam wurde. Viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreishaus kamen zu dieser Zeit auf mich zu und baten mich um Rat – beispielsweise auch, weil sie in ihrer Freizeit in einem Verein aktiv sind, der sich plötzlich zum ersten Mal mit dem Thema Datenschutz beschäftigen musste.

Konnten Sie ihnen helfen?

Nur bedingt. Als behördlicher Datenschutzbeauftragter der Kreisverwaltung bin ich eben auch nur für unser Haus zuständig. Beispielsweise habe ich keine Aufsichtsfunktion gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Auch bin ich kein allgemeiner Berater.

Franco Capalbo ist Datenschutzbeauftragter der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Quelle: Victoria Barnack

Nicht zuständig: Noch so ein Schlagwort, bei dem viele Bürger die Augen verdrehen.

Das stimmt. Deswegen werden Bürgerinnen und Bürger von mir auch niemals ein einfaches „Dafür bin ich nicht zuständig“ als Antwort hören. Etwa die Hälfte aller Anfragen, die bei mir eingehen, betreffen Belange außerhalb der Kreisverwaltung. In solchen Fällen versuche ich, an den passenden Ansprechpartner zu vermitteln oder weise auf Broschüren und allgemeine Informationsangebote hin.

Worum geht es in den Anfragen der Bürger an Sie?

Meistens um Auskünfte, zum Beispiel „Wie ist dieses oder jenes Schreiben von einer externen Stelle in meiner Akte beim Fachamt XY gelandet?“ Oder: „Wer hat mich angezeigt, weil … „?. Nur in einigen Ausnahmefällen sind solche Auskünfte zu verweigern, besonders häufig ist das im Sozialbereich so.

Daten speichern, löschen, sie zur Weiterverarbeitung freigeben: Viele Bürger wissen doch gar nicht, welche Rechte sie beim Datenschutz haben. Können Sie sich das erklären?

Nicht ganz, denn jede Person, die zum Beispiel einen Antrag stellt, bekommt ein Informationsschreiben zum Datenschutz. Dieses enthält auch Kontaktdaten der oder des zuständigen Datenschutzbeauftragten und beschreibt die Rechte im Datenschutz. Verdenken kann ich es aber niemandem, dass er oder sie nicht über alles Bescheid weiß und unsicher ist, wohin man sich am besten hinwenden kann.

Wenn jeder Antragsteller so ein Blatt zum Datenschutz bekommt, müssten Sie dann nicht von Anfragen überflutet werden?

Das haben meine Amtskolleginnen und -kollegen und ich mit dem Wirksamwerden der DSGVO 2018 wirklich befürchtet. Eingetreten ist es aber nicht. Die Zahl der Anfragen steigt jedoch stetig an. Früher gab es vielleicht zwei, drei Anfragen im Jahr. Jetzt sind es in derselben Zeit bis zu 20. Und dabei erfasse ich nur jene, die einen größeren Aufwand erfordern.

Fehlt es denn an Beratungsangeboten zum Thema Datenschutz?

Definitiv nicht. Mittlerweile gibt es zahlreiche Angebote. Viele Unternehmen haben erkannt, dass das Thema Datenschutz ein echter Wirtschaftsfaktor ist. Nicht umsonst lagern inzwischen viele Betriebe die Datenschutzfragen an externe Firmen aus.

Haben Sie trotzdem einen Ratschlag für den Laien, der ein Datenschutzproblem hat?

Inzwischen gibt es für viele Lebensbereiche Broschüren, die leicht zu verstehen sind. In Zweifelsfällen kann natürlich rechtlicher Rat, zum Beispiel bei einem Anwalt für dieses Fachgebiet, gesucht werden.. Denn beim Datenschutz sind die Details des Einzelfalls oft entscheidend. Und: Datenschutz ist wichtig, aber durchaus nicht einfach.

Von Victoria Barnack