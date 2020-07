E-Tour um Berlin: 320 Kilometer mit einer Batterieladung

Zossen/Trebbin

Rund 40 Elektrofahrzeuge fuhren am Samstag zum fünften Mal die E -Tour rund um Berlin, um die hohe Reichweite von elektrisch betriebenen PKWs unter Beweis zu stellen. Dass sich das Hotel Reuner 2018 dazu entschlossen hat, Zossens erste E-Tankstelle in Betrieb zu nehmen, zahlte sich spätestens vergangenen Samstagmorgen aus: Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude reihten sich fast ausschließlich Elektroautos aneinander, denn hier trafen sich die Mitglieder der „Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg“ (IGEMBB) zum Start ihrer fünften E-Tour, die sie diesmal rings um die Bundeshauptstadt führte.

Der rund 320 Kilometer lange Rundkurs wurde dabei nicht zufällig ausgewählt, wie IGEMBB-Gründer und Organisator Hans Kurtzweg erklärt: „Mit unserer Tour wollen wir zeigen, dass auch Elektrofahrzeuge problemlos größere Strecken zurücklegen können.“ Den Anlass dafür bot die Brandenburger Finanzministerin Katrin Lange ( SPD), die vor Kurzem ein Elektroauto als nächsten Dienstwagen ablehnte, weil deren Einsatz für ein Flächenland wie Brandenburg ungeeignet sei.

Besichtigung der Tesla-Baustelle in Grünheide

Zur Widerlegung dieser Aussage fuhren die 41 Fahrzeuge am Samstag eine Strecke ab, die insgesamt länger ist als die größte diagonale Ausdehnung des Bundeslandes (291 km). „Die beteiligten Fahrzeuge haben Reichweiten von 300 bis 600 Kilometern“, erklärt Kurtzweg, „bei sparsamer Fahrweise gut und gerne noch 20 Prozent mehr.“

Hans Kurtzweg (l.) und die Mitglieder der IGEMBB vor dem Start der Tour in Zossen. Quelle: Robin Knies

Nach dem Aufbruch in Zossen schlossen sich immer mehr Fahrer dem Tross an, manche waren sogar aus Hamburg oder Aachen angereist. In kleinen Grüppchen ging es zunächst nach Oberkrämer und zum Schloss Liebenberg nördlich von Berlin, bevor in Grünheide die „Gigafactory“-Baustelle des E-Mobility-Platzhirsches Tesla besichtigt wurde.

Immer mehr Teilnehmer bei den E-Touren

Für eine Abschlussrunde ging es dann zurück nach Zossen. Der Trebbiner Kurtzweg ist zufrieden mit der Tour, vor allem aber dem Verbrauch der Autos: „Wir hatten einen sensationell niedrigen Verbrauch von teils unter 10 Kilowattstunden, das ist umgerechnet weniger als ein Liter Benzin pro 100 Kilometer.“

Die Infrastruktur für E-Mobilität in Brandenburg ist laut Kurtzweg zwar schon geeignet für längere Strecken mit dem Elektro-PKW, trotzdem fehlen vor allem sogenannte „Destination Chargers“. Das sind zum Beispiel Ladestationen vor dem Supermarkt, am Kino oder beim Arzt, die das Aufladen alltagstauglicher machen. Er selbst fährt seit 2011 elektrisch, heute allerdings aus anderen Gründen als damals. „Ich hatte vorher einen Sportwagen, und mich hat besonders die Fahrleistung angesprochen. Der Umweltaspekt kam erst später dazu.“

Je populärer die E-Autos werden, desto mehr Leute schließen sich jedes Mal der E-Tour an. Am Samstag war auch Thomas Bartsch dabei, der seit drei Jahren ein Elektroauto besitzt. „Für mich ist das wie Autofahren 2.0 – was Kosten, die Umwelt und den Fahrspaß betrifft.“ Allen Skeptikern rät Kurtzweg, das Ganze zumindest einmal auszuprobieren. „Einen Satz höre ich immer wieder: Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel früher umgestiegen bin!“

Von Robin Knies