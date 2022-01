Luckenwalde

Dass der Klimaschutz nicht billig wird, war den Politikern im Kreistag von Teltow-Fläming klar. Trotzdem stimmten sie Anfang 2020 mehrheitlich für „zusätzliche Aktivitäten zur Begrenzung der Erderwärmung“. Nun wurde es erstmals konkret. Gegenstand der Debatte war der neue Dienstwagen, den Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) bekommen soll.

E-Auto ist 2700 Euro teurer als Benziner

Wird es 2022 erstmals ein E-Wagen? Wenn man die Landrätin selbst fragt, lautet die klare Antwort: Ja. Auch der Kreiskämmerer ist derselben Meinung und das obwohl die Berechnungen zeigen, dass ein klimafreundlicher Wagen „etwas teurer“ sein wird als der aktuelle Verbrenner. Was Johannes Ferdinand (CDU) mit „etwas teurer“ meint, steht Schwarz auf Weiß in der Beschlussvorlage: 5255 Euro würde der Benziner im Jahr kosten, ein Elektro-Fahrzeug liegt mit 7990 Euro mehr als 2700 Euro darüber.

Der Unterschied im CO2 -Austausch sei groß genug, um diese finanzielle Entscheidung zu rechtfertigen, erklärte Ferdinand im Kreisausschuss am Mittwoch. „Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und sollten uns dieser Verantwortung auch stellen“, sagte er.

Leasing für Elektroauto sehr teuer

Den preislichen Unterschied macht vor allem die Leasingrate aus. Derzeit fährt die Landrätin eine Limousine aus der oberen Mittelklasse von Audi, die als Datengrundlage für den Preisvergleich dient: Beim Verbrenner liegt die Leasingrate bei 187,45 Euro pro Monat. Bei einem gleichklassigen E-Auto sind es 405,62 Euro, also mehr als doppelt so viel. Die Finanzierungsart steht allerdings nicht zur Debatte. „Das Behörden-Leasing ist sensationell günstig“, erklärt der Kämmerer, „und mit privaten Konditionen nicht vergleichbar.“

So sahen Dienstwagen früher aus: Peer Giesecke (SPD) fuhr als Landrat einen Mercedes. Quelle: Klaus Schlage

Dass mit dem klimafreundlichen Modell Steuern gespart werden, macht die Differenz nicht annähern wett. Zumal auch die Versicherung beim E-Auto mehr als viereinhalb Mal so hoch sein wird wie beim Benziner.

Was klar für den Wechsel spricht, ist fast schon selbstredend: Pro Jahr stößt der Elektrowagen rund 491 Kilogramm weniger CO2 aus, fast eine halbe Tonne also. Zum Vergleich: Deutschland produzierte im Jahr 2016 circa 9,2 Tonnen CO2 pro Kopf.

Politiker fragt: Wo ist die Grenze?

„Ab welcher Grenze reden wir denn davon, dass sich die CO2 -Einsparung lohnt“, wollte Detlef Schlüpen (SPD) wissen. Eine konkrete Antwort blieb ihm die Verwaltungsspitze aber schuldig. Unter anderem diese Frage müsste wohl mit der neuen Nachhaltigkeitsrichtlinie des Landkreises geklärt werden, meinte Kämmerer Ferdinand. Diese Richtlinie ist allerdings auch zwei Jahre nach dem Beschluss für „zusätzliche Aktivitäten zur Begrenzung der Erderwärmung“ in Teltow-Fläming noch nicht fertig. In der nächsten Zeit werde die Verwaltung Erfahrungen sammeln und sich an einen Wert herantasten, prognostizierte Ferdinand.

Auch in anderen Bereich wird die Verwaltung neue Erfahrungswerte sammeln. Jörg Niendorf (Bauernverband) beispielsweise kritisierte die Hochrechnung mit einem Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde. Dass das angesichts der aktuellen Stromrekordpreise „ambitioniert“ sei, gestand auch der Kämmerer ein. Einen großen Unterschied machte es bei der Hochrechnung allerdings nicht. Und so stimmten am Ende alle Mitglieder des Ausschusses für den neuen kostspieligen, aber klimafreundlichen Dienstwagen.

Warum kein Tesla als Dienstwagen?

Welches Modell es genau wird, steht übrigens noch nicht fest. An der Größe des aktuellen Audi A6 wolle man sich orientieren, sagte Johannes Ferdinand. Jörg Niendorf wusste zu berichten, dass es den auch als sogenannten e-tron, also elektrisch angetrieben, gibt.

„Wurde denn auch Tesla in Betracht gezogen“, fragte Felix Thier (Die Linke) in Anbetracht des riesigen Bauprojektes des amerikanischen Autoherstellers in Brandenburg. „Wir haben uns noch auf kein Modell und keinen Hersteller festgelegt“, stellte Ferdinand klar. Entscheidend werden wohl – nach dem Aspekt der E-Mobilität – die Kosten für das Leasing.

Der Dienstwagen der Landrätin wird nicht der erste elektrisch angetriebene Wagen in der Flotte der Kreisverwaltung sein. Für die alltäglichen Außendienste wurden im Sommer 2020 die ersten E-Autos angeschafft. Am Kreishaus wurden dafür bereits mehrere, nichtöffentliche Ladesäulen aufgestellt.

Von Victoria Barnack