Sperenberg

Jedes Tier, egal ob Hund, Katze oder Minischwein, braucht seinen Freiraum und ein stressfreies Umfeld. In der Tieroase am Regenbogen in Sperenberg finden viele Tiere aus Versuchslaboren und manchmal auch aus vorheriger privater Haltung ein solches Umfeld in einem neuen Zuhause.

Momentan lebt eine ganze Herde Hunde und Katzen, Schafe und Minischweine auf dem 1,5 Hektar großen Grundstück in Sperenberg. In der Vergangenheit gehörten auch schonmal Pferde und Kühe, Tauben, Hühner und Ziegen übergangsweise zu den Bewohnern. Viele von ihnen verbringen die letzten Monate oder Jahre ihres Lebens hier. Denn eines haben die meisten von ihnen gemeinsam: Sie kommen entweder aus Versuchslaboren oder Tötungsstationen oder die vorherigen Besitzer haben sich ihrer entledigt, weil sie die Kosten für Operationen oder Pflege nicht aufbringen konnten.

Mensch und Tier teilen sich Haus und Hof

Seit 21 Jahren leben Beate Busse Bequet und ihr Mann Nicholas in Gemeinschaft mit den Tieren, finanziert durch eine schmale Rente. Sie alle teilen sich Haus und Hof. Dabei kommt manch eines der Tiere schon mit schweren Verletzungen oder Erkrankungen nach Sperenberg. Dann muss sofort ein Tierarzt her, eine oder gar mehrere Operationen sind erforderlich, die sehr viel Geld kosten.

Schon die wöchentliche Futterlieferung ist eine kleine logistische Herausforderung. Nicholas vergleicht sehr genau die Preise, dann wird bestellt. Fünf riesige Pakete werden während des Gesprächs mit der MAZ angeliefert. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was gebraucht wird. Eine weitere Lieferung steht heute noch aus.

Für die Tiere nach Sperenberg gezogen

Dabei spielt nicht alleine der Preis eine Rolle, denn einige Tiere benötigen spezielles Diätfutter. Einige Tiere haben Krebs, leiden unter Arthrosen, Bänderrissen, Herzschwäche oder einer anderen Erkrankung. Sie brauchen, einmal operiert, oft dauerhaft teure Medikamente. „Ich habe selbst früher in einem veterinärmedizinischen Institut in Berlin gearbeitet“, schildert Beate Busse den Impuls, der sie dazu antrieb, sich nach ihrer Frühverrentung um die Tiere zu kümmern. „Damals habe ich mir vorgenommen, wenn ich später Zeit habe, mich dieser armen Wesen anzunehmen.“

Ursul kommt aus einer französischen Tötungsstation und muss erst noch Vertrauen zu den Menschen gewinnen. Erst ein Besuch im Ludwigsfelder Trimmsalon Chalkidis machte aus ihm wieder einen Hund. Quelle: Privat

Schon in ihren Berliner Zeiten hat das Paar Hunde aufgenommen. Dann war aber irgendwann klar, dass es eine andere Umgebung braucht, in der sich die Hunde frei bewegen können. In Sperenberg sind sie fündig geworden. Die meisten Vierbeiner, die hier Aufnahme finden, stammen aus Versuchslaboren oder seit geraumer Zeit aus Tiertötungsstationen im Ausland. Welche Versuchslabore das genau sind, darüber möchte Beate Busse nicht sprechen. Sie fürchtet, dass sich die nie wieder bei ihr melden, um Tiere abzugeben, die für die Labore wertlos geworden sind.

365 Tage, 24 Stunden

Nicht ganz ohne ist das Leben mit den Vierbeinern, weiß Nicholas Bequet. „Die Katzen wecken uns zwischen 4 und 5 Uhr morgens, weil sie Hunger haben“, sagt er. Gleich danach geht es dann weiter. „Auch Schafe brauchen viel mehr Pflege, als man meint.“ 365 Tage im Jahr sind die beiden 24 Stunden am Tag mit Pflege und Zuwendung beschäftigt. „Da wäre es schön, wenn man manchmal ein wenig Hilfe hätte“, sagt Beate Busse.

Zwar unterstützt sie der Edeka-Markt Sperenberg von Zeit zu Zeit mit Pfandbonaktionen. Doch die ehrenamtliche Versorgung bis hin zu Medikamenten und Operationen ist teuer. Patenschaften oder Spenden sind über den Verein „Tieroase am Regenbogen“ steuerlich absetzbar und kommen zu 100 Prozent den Tieren zugute.

Von Udo Böhlefeld