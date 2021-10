Jüterbog

Wer in Teltow-Fläming einen Elektriker braucht, könnte bald vor einem Problem stehen: Die Auftragsbücher sind voll und lange Wartezeiten schon an der Tagesordnung. Da könnten sich die Betriebe eigentlich auf die Schulter klopfen und über das viele Geld freuen, das sie dank Konjunktur derzeit verdienen. Doch sie machen sich Sorgen um die Zukunft: Immer weniger junge Menschen lernen den Beruf, berichtet der Obermeister der hiesigen Innung, Ralf Lindner aus Luckenwalde. „Der Fortbestand vor allem kleiner und mittelgroßer Elektrofachbetriebe ist in Gefahr“, sagt er. Ein neues Projekt soll dem Nachwuchsmangel nun entgegenwirken.

Ralf Lindner ist Obermeister der Süd-Märkischen Elektro-Innung. Quelle: Victoria Barnack

„Viele Schüler wissen mit handwerklicher Arbeit gar nichts mehr anzufangen“, sagt Lindner. Er erinnert sich an Praktikanten, die vorher noch nicht einmal einen Hammer in der Hand hatten, geschweige denn wissen, wie der Strom aus der Wand kommt.

Den jungen Menschen gibt er nur bedingt die Schuld daran. In den Schulen würde es am passenden Fach fehlen, meint er. Auch die Kreishandwerkerschaft in Jüterbog hat dieses Problem erkannt und bietet deshalb an, dass Schüler verschiedene Gewerke in den Lehrhallen tage- oder wochenweise kennenlernen können. „Es gibt etliche Stationen, aber wir Elektriker sind bisher nicht vertreten“, sagt Ralf Lindner, „das wollen wir nun ändern.“

Zwei Räume will die Innung einrichten, deren Obermeister Lindner seit sechs Jahren ist. In den Räumen sollen unter anderem Modellbauwände stehen, an der junge Menschen die Arbeiten eines Elektrikers selbst erfahren können. Es sollen zum Beispiel einfache elektrische Installationen an Montagetafeln und Steckborden gezeigt werden. Auch ein innenliegendes Rollo am Fenster soll dort eingebaut werden, genauso wie Wlan-Verbindungen, ein Netzwerkschrank, Fernseher und natürlich Werkzeug, mit dem Elektriker täglich umgehen. Ähnliche Räume gibt es in der Kreishandwerkerschaft in Jüterbog schon, unter anderem von Maurern, Fliesenlegern und Tischlern.

Andere Gewerke haben bereits Lehrkabinette in der Kreishandwerkerschaft in Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Das größte Problem ist derzeit noch die Finanzierung. Das gesamte Projekt wird eine hohe sechsstellige Summe kosten. Die Installationsarbeiten wollen die Handwerker natürlich selbst beisteuern. Einige Innungsbetriebe haben sich außerdem bereiterklärt, einen Teil der Ausstattung zu sponsern. Doch ganz reicht es nicht.

Bisher keine Fördermittel für Elektro-Projekt

Die Suche nach Fördermitteln gestaltet sich schwierig; ein erster Antrag wurde abgelehnt. Deshalb wirbt die Innung nun öffentlich für ihr Vorhaben. „Auch die Politik haben wir schon auf unser Projekt aufmerksam gemacht“, sagt Ralf Lindner. Doch nicht einmal ein Gespräch mit der Landrätin konnte die Finanzfrage bisher klären.

Dabei dürfte auch der Landkreis ein ernst gemeintes Interesse an gut ausgebildetem Elektro-Nachwuchs haben. Denn so weit Teltow-Fläming in vielen wirtschaftlichen Bereichen vorn ist, so weit hinten ist der Kreis im Elektro-Handwerk. Statistisch gesehen lernt jedes Jahr gerade einmal ein neuer Geselle im ganzen Landkreis aus, rechnet der Obermeister vor. Er selbst ist einer von wenigen, die noch ausbilden. Weil die Zahl der Elektro-Azubis so tief gesunken ist, hat die Innung sogar die Prüfungshoheit verloren. „Das ist eine traurige Bilanz“, sagt Lindner. Drei Klassen mit circa 50 Schülern gab es früher im Kreis, erinnert er sich.

Viele Elektriker geben Betriebe mit der Rente auf

Und auch unter seinen Kollegen sehen die Statistiken kaum besser aus. „Die Altersstruktur in unserer Innung ist erschreckend“, sagt Ralf Lindner. „Viele Betriebe steigen aus, weil die Chefs das Rentenalter erreicht haben und keine Nachfolger finden.“ Dabei benötigten gerade Gesellen den Anschluss an erfahrene Meister, die ihr Wissen vor dem Ruhestand weitergeben, meint er.

Von Victoria Barnack