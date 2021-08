Rangsdorf/Zossen

E-Autobesitzer in Rangsdorf und Zossen müssen gut planen, wenn sie mit ihrem Fahrzeug eine längere Ausfahrt unternehmen wollen. Obwohl die Zahl der E-Autobesitzer kontinuierlich zunimmt, gibt es im Osten des Landkreises nach wie vor keine einzige öffentliche Ladesäule.

Stefan Rothen aus Rangsdorf klingt beim Gespräch mit der MAZ desillusioniert. „Eine Ladestation in Rangsdorf? Was daraus geworden ist, weiß ich auch nicht. Es gibt jedenfalls keine“, sagt der Besitzer eines elektrisch betriebenen Hyundai. 2019 hatte sich Rothen gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin Brandenburg (IGEMBB) öffentlichkeitswirksam für den Bau einer Ladestation eingesetzt.

Zwei private Initiativen

Beinahe 50 Kilometer liegen zwischen dem Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg und Baruth/Mark. Eine viel befahrene Bundesstraße, an der weder links noch rechts die Möglichkeit besteht, sein Elektrofahrzeug zu betanken. Am Van der Valk Hotel wurden immerhin im vergangenen Jahr zwei Säulen mit vier Ladepunkten errichtet. Sonst gibt es lediglich zwei private Initiativen. So vermerken die entsprechenden Suche-Seiten im Internet das Rangsdorfer Unternehmen KMU-Net. Der Unternehmer Clemens Wudel hat eine private Wallbox am Haus, die er „für Notfälle“ gerne zur Verfügung stellt. Für kommerziellen Betrieb ist der Ladepunkt nicht ausgerichtet. „Dafür sind unsere Leitungen zu schwach“, sagt Wudel.

Auch im nahen Zossen findet man lediglich eine private Initiative. Am Flair Hotel Reuner hat dessen Besitzer Daniel Reuner eine Ladesäule für Hotelgäste installieren lassen. Tesla-Besitzer laden ihr Fahrzeug hier umsonst, die Besitzer anderer Fahrzeuge müssen einen kleinen Obolus entrichten. Erst in Baruth können E-Auto-Besitzer aufatmen: Immerhin drei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten ließ Bürgermeister Peter Ilk hier 2018 errichten.

Initiative versickerte

Stefan Rothen lädt seinen Hyundai derweil weiter an der heimischen Steckdose auf. „Voll getankt“ kann er mit seinem SUV etwa 300 Kilometer fahren, wenn er nicht zu schwer beladen ist. Eigentlich schien 2019 bereits eine Lösung für eine öffentliche Ladesäule gefunden. Nach einer Veranstaltung der IGEMBB am Rathaus Rangsdorf und einer Ausfahrt nach Baruth hatte es Gespräche zwischen der Gemeinde und der Energie Mark Brandenburg (EMB) gegeben. Die EMB hatte dabei ihre Bereitschaft erklärt, in Rangsdorf eine Ladesäule zu errichten, wenn die Gemeinde ein passendes Grundstück zur Verfügung stellt.

„Das ist, soweit ich weiß, auch geschehen“, sagt Stefan Rothen, „der Bürgermeister hat ein Grundstück in Rathausnähe in Aussicht gestellt.“ Dann aber ist der Geschichte irgendwann der Strom ausgegangen. Stefan Rothen kann nicht sagen, woran der Aufbau einer Ladesäule letztlich gescheitert ist. Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) ist aktuell in einem längeren Urlaub. Und auch EMB-Pressesprecher Jochen-Christian Werner muss bei der MAZ-Nachfrage erst einmal passen. „Ich werde mich aber mal sachkundig machen und dann dazu informieren“, verspricht er.

Ein Ladepunkt am Marktplatz in Trebbin. Quelle: Hartmut F. Reck

Nach wie vor sehr lückenhaft ist die Karte mit Ladesäulen in Teltow-Fläming, je weiter man sich von der Hauptstadt entfernt. In Trebbin etwa hat Bürgermeister Thomas Berger den Nutzen der Ladesäulen auch für die Stadtkasse erkannt. Insgesamt 10 Ladesäulen mit 24 Ladepunkten gibt es dort aktuell. Vier gibt es immerhin noch in der Kreisstadt Luckenwalde. Nur noch eine einzige weist die Übersicht der Bundesnetzagentur für Jüterbog aus. Das ganze Land Brandenburg hat gerade einmal 673 Ladesäulen und ist damit fast Schlusslicht bei der Versorgung mit Energie für E-Autos. Nur Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stehen noch schlechter da.

Von Udo Böhlefeld