Ludwigsfelde

Die stark gestiegenen Preise für Strom, Gas, Öl und Kraftstoff sind auch im Landkreis Teltow-Fläming spürbar. Viele Unternehmen beklagen die hohen Preise – sie sind gezwungen die Kosten auf ihre Kunden umzulegen.

Die Energiekosten werden auf Kunden umgelegt

„Die Rechnungen sind immens gestiegen“, sagt Stanislav Janovskis, Geschäftsführer von der „LackGuru“-Werkstatt in Ludwigsfelde. Neben der klassischen Arbeit einer Auto-Werkstatt bietet er beispielsweise auch energieintensive Arbeiten, etwa Lackierungen, an. Dafür hat er eigens eine Lackierkabine, die viel Strom verbraucht.

Schätzungsweise 20.000 Kilowattstunden verbrauche er in seinem Betrieb jährlich. Schon im vergangenem Jahr habe er 400 Euro nachzahlen müssen – für dieses Jahr rechnet er mit noch mehr. „Wegen den hohen Preisen kann ich mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr doppelt so hoch ist“, sagt der 41-Jährige.

Und beim Heizen sei es genauso – er heizt mit Öl. Dabei hätten sich die Kosten nahezu verdoppelt. Um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können sieht sich Stanislav Janovskis gezwungen, die höheren Preise auf die Kunden umzulegen. „Die Kosten steigen immer weiter. Das führt bei den Kunden auch zu einem höheren Endpreis“, sagt er.

Bautstoffhandel in Ludwigsfelde kennt Preislisten mit Spritkosten

Ebenso handhabt man es auch bei „Mühl Baustoffhandel“ in Ludwigsfelde, sagt Geschäftsführer Andre Demnick: „Wir merken die höheren Preise – und die Kunden auch.“ Auch hier lege man die Kosten auf die Kunden um. Nahezu täglich wird der Betrieb mit verschiedenen Baumaterialien von Partnern beliefert – und liefert diese dann selbst an die eigenen Kunden aus.

Etwa fünf mal am Tag fahre dafür ein Lkw aus dem Betrieb, um die Kunden zu beliefern. Was viel Sprit kostet. Schätzungsweise, so sagt er, zahlt der Betrieb für 100 gefahrene Kilometer 70 Euro statt wie vorher 40 Euro. Doch spürt er die Preise schon bei den eigenen Lieferanten. „Inzwischen sind Preislisten dabei, da zahlen wir den Sprit mit“, sagt Andre Demnick. Erst am Montag habe er eine solche Liste in der Hand gehabt – und sie weggeschmissen, wie er sagt.

Viel Möglichkeiten um etwa Strom und damit Kosten einzusparen habe er nicht. Vor allem die Warenhalle und die großen Büros seien wegen der Beleuchtung teuer. „Wir haben schon auf LED-Lichter umgestellt, das Licht ausmachen können wir aber nicht“, sagt er.

Tischler aus Zossen: Ein „Rattenschwanz“ an Energie- und Spritkosten

Bei der Tischlerei Michler in Zossen halten sich die Energiekosten noch in Grenzen – Geschäftsführer Sebastian Michler glaubt aber, dass sich das mittel- bis langfristig noch ändern werde. Wie hoch die Mehrkosten durch die gestiegenen Preise sind, kann er nicht genau sagen, weil er es noch nicht ausgerechnet hat – sicher auch ein wenig, um es zu „verdrängen“, sagt der 53-jährige scherzhaft.

Er schätzt aber, dass die Energiekosten zehn Prozent der Ausgaben des Betriebes ausmachen – und sich nun um schätzungsweise fünf Prozent erhöhen. „Das ist schon eine spürbare Größenordnung“, sagt Sebastian Michler. Wobei die Kosten stand jetzt noch auszuhalten seien, sagt er. Das liege allerdings auch an einer guten Auftragslage. Ändere sich das, müsse man, um für Kunden attraktiv zu sein, auch die Preise anpassen und „unterhalb der Wirtschaftlichkeit arbeiten“, sagt er – wobei das logischerweise nur eine kurze Zeitspanne über funktioniere.

Halten die hohen Kosten an oder steigen sie womöglich noch weiter, muss auch Sebastian Michler schauen, ob er die Mehrkosten auf die Kunden umlegt, sagt er. „Im Moment geht es noch – wenn wir wegen der Kosten aber dauerhaft rote Zahlen schreiben, müssen wir es an die Kunden weitergeben“, sagt er.

Allerdings beschreibt er hierbei auch einen „Rattenschwanz“: „Auch die Kunden zahlen privat jetzt mehr. Wenn die generellen Preise in den Betrieben noch teurer werden, haben auch sie irgendwann kein Geld mehr dafür“, sagt er.

Von Steve Reutter