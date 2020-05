Draisinen starten nach Vollbremsung wieder

Zossen

Geknickt wirkt Jan Jähnke nicht; er ist einer der beiden Geschäftsführer von der Erlebnisbahn Zossen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Franziska Krüger aus Königs Wusterhausen begrüßt er am Sonntag kurz nach 9 Uhr in Zossen am Gleis 5 erste Draisinen-Gäste. Doch fröhlich kann auch der Chef im Moment nicht sein. Zu der Corona-Vollbremsung im März sagt er: „Das kam für uns zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.“

Üblicherweise bezahlen er und sein Partner Jörn Schneider die 15 Beschäftigten mit Erlösen aus der Vorsaison und dem Wintergeschäft in der Zeit bis zum neuen Saisonstart. Doch den gab es 2020 wegen Corona nicht. Stattdessen erlebte auch die Erlebnisbahn mit ihren beiden Brandenburger Draisinen-Strecken die Vollbremsung Mitte März. Im Norden Berlins geht es von Templin nach Fürstenberg, im Süden der Hauptstadt von Zossen nach Jänickendorf; ihren Sitz hat die Erlebnisbahn in Zossen, von dort aus werde alles gemanagt, erklärt Jähnke.

Und er sagt: „Zum Glück waren wir mit derschon so weit, dass der Übergang zum Homeoffice gut geklappt hat.“ Das heißt: Die Telefonanlage läuft über eine Cloud oder Buchungen werden online erledigt. „So mussten sich die Kollegen nicht im Büro begegnen.“ Das Soforthilfe-Geld sei nach einer Woche auf dem Konto gewesen, so, und noch arbeiten die Kollegen in Kurzarbeit zwischen null und 50 Prozent. Jetzt kommen wieder Gäste.

Die ersten am Sonntagmorgen sind Julia Wagner aus Dresden und Peter Hauptmann aus Glauchau. Die Fränkin und der Sachse wollen auf der großen Tour, den 25 Kilometern bis nach Jänickendorf, Geocaching-Verstecke entlang der Schienen finden. Die 50 Kilometer hin und zurück an einem Tag auf einer der blauen Fahrrad-Draisinen sehen die beiden – 32 und 37 Jahre alt – nicht als Hürde. „Ich hab’ das zwar noch nie gemacht“, sagt sie, „aber wer in Franken 40 Kilometer auf dem Fahrrad schafft, der kann das hier auch...“, sagt sie und lacht. Sonst ist sie in Kajak oder Schlauchboot unterwegs und hat auch Fallschirmspringen schon probiert.

Angebot deutlich reduziert

Als die beiden ihre Rucksäcke zwischen den beiden Sitzen verstaut haben, kommt Erlebnisbahn-Mitarbeiter Marcus Berensmeier aus Königs Wusterhausen zum Einweisen. Er erklärt, wie das Anschieben und Bremsen des Gefährts funktioniert und was Draisinen-Fahrer an Bahnübergängen beachten müssen. Die Weiche ist gestellt, sie treten in die Pedale und rollen los auf der historischen Strecke der Königlich-Preußischen Militär-Eisenbahn Richtung Mellensee.

Draisinen-Chef Jan Jähnke freut sich über die beiden ebenso wie über die nächsten Gäste. Er weiß aber auch, dass es so schnell nicht mehr wie vorher wird: „Wir mussten unser Angebot deutlich reduzieren, weil ganz vieles ja Gruppenprogramme waren.“ Weder das Bogenschießen noch die Bahnspiel-Olympiade am Bahnhof Mellensee oder Grillveranstaltungen sind im Moment möglich. Diese Events hatten vor allem Schulklassen und Firmen gebucht, oft auch an Wochentagen.

Gruppenfahrten bleiben noch gestrichen

Von allen Tourvarianten mit großen und kleinen Draisinen, mit Konferenz-Fahrrädern und Hydrobikes sind derzeit zwei Angebote übrig: die Schnuppertour nach Mellensee, wo auf Hydrobikes umgestiegen werden kann, oder die 50-Kilometer-Erlebnistour. Das alles geht am Samstag und Sonntag oder nach Vereinbarung.

„Bestellungen können wir aber im Moment nur online entgegen nehmen, einfach kommen und schauen, ob was frei ist, funktioniert zurzeit nicht“, sagt Jähnke. Er rechnet für das gesamte Jahr mit 60 bis 70 Prozent Umsatzausfall. Gestrichen sind bis auf weiteres sämtliche Gruppenfahrten, voraussichtlich auch die Weihnachtsfahrten; das alles sind Touren in Großdraisinen mit zehn bis 14 Personen.

Von Jutta Abromeit