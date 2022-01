Teltow-Fläming

Die drei Impfstellen in Teltow-Fläming werden vor allem für Booster-Impfungen genutzt. Die Impfbereitschaft unter den noch ungeimpften Menschen im Landkreis scheint zu sinken. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die der Landkreis aus seinem Impfzentrum veröffentlicht hat.

Lesen Sie auch Teltow-Fläming: Wo und wann kann ich mich gegen Corona impfen lassen?

Demnach waren bisher 82,5 Prozent aller Impfungen, die seit dem 1. Dezember in der Luckenwalder Fläminghalle, im Ludwigsfelder Krankenhaus und im mobilen Impfservice des Kreises verabreicht wurden, Auffrischungsimpfungen. Nur 10,4 Prozent waren Erstimpfungen, weitere 7,1 Prozent Zweitimpfungen.

Als das Impfzentrum Anfang Dezember öffnete sahen die Zahlen noch anders aus: Eine Woche nach der Wiedereröffnung meldete der Landkreis rund 76,6 Prozent Auffrischungs- und insgesamt 23,4 Prozent Erst- und Zweitimpfungen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schlüsse auf die allgemeine Impfquote in Teltow-Fläming lassen sich aus diesen Zahlen nicht ziehen. Denn einberechnet sind beispielsweise keine Impfungen bei Hausärzten und in anderen Praxen. Auch die Statistik des Ludwigsfelder Krankenhauses, das an drei Tagen in der Woche eigenverantwortlich die Bürger impft, fließt nicht ein. Das Landesgesundheitsministerium hat zuletzt Ende November Impfquoten der einzelnen Landkreise veröffentlicht. Damals waren 60,4 Prozent aller Einwohner von TF mindestens einmal und 57,8 Prozent zweimal geimpft.

Lesen Sie auch Alle tagesaktuellen Corona-Zahlen und weitere Infos aus Teltow-Fläming finden Sie hier

Die Corona-Zahlen im Kreis sind zum Wochenbeginn abermals gestiegen. Nach einem leichten Rückgang am Sonntag hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag wieder erhöht. Sie ist auf 561,3 gestiegen. Am Sonntag lag der Wert bei 551; am Sonnabend verzeichnete TF mit 580 die bisher höchste Inzidenz seit Weihnachten.

Lesen Sie auch TF: Omikron jetzt auf Platz 1 der Virusvarianten

In der Kreisverwaltung ist man über die steigenden Fallzahlen wenig überrascht. Auf MAZ-Anfrage hatte das Gesundheitsamt bereits vor Silvester prognostiziert, dass einige Tage nach dem Jahreswechsel wieder mehr Infektionen verzeichnet werden und damit eine neue Corona-Welle beginnen wird. Grund dafür ist die neue Virusmutationen mit dem Namen Omikron. Sie verbreitet sich besonders schnell. Im Landkreis Teltow-Fläming ist sie seit der vergangenen Woche die am häufigsten verzeichnete Mutante (die MAZ berichtete).

Von Victoria Barnack