Hans Clauerts Possen in Zossen

Zossen

In Trebbin gibt es das Clauerthaus und eine Clauert-Skulptur. Die Stadtbibliothek heißt „ Hans Clauert“, was das Historikerehepaar Evamaria und Gerhard Engel aus Klausdorf zum Lächeln verleitet: „Es ist vielleicht die weltweit einzige Bibliothek, die den Namen eines Analphabeten trägt“, mutmaßte Gerhard Engel am Samstag im Saal der Evangelischen Gemeinde in Zossen. Der Heimatverein „Alter Krug“ und der Verein „Bildung und Aufklärung Zossen“ hatten dorthin zum Vortrag geladen.

Anlässlich der 700-jährigen Ersterwähnung Zossens gibt es ein Programm der beiden Vereine. „Wir haben überlegt, wer etwas zur Geschichte Zossens erzählen kann. Das Ehepaar Engel hat die Wege des Schelms Clauert im Mittelalter auch nach Zossen verfolgt“, begründete Karola Andrae, Heimatverein-Vorsitzende, die Wahl. 1999 haben Evamaria und Gerhard Engel ihr Buch „ Hans Clauert, der märkische Eulenspiegel“ herausgegeben und ein Jahr später beim „Alten Krug“ vorgestellt. Weil 20 Jahre eine lange Zeit sind, es Vergessen und Zuzug nach Zossen gibt, hofften die Veranstalter, dass ein erneuter Vortrag auf Interesse stoßen würde.

Genaueste Recherchen

Sie behielten Recht, der Gemeindesaal war proppenvoll, für Getränke gesorgt, ebenso für begleitende Fotos vom Beamer, als die beiden Historiker ihre Plätze vor den Zuhörern einnahmen. Das Ehepaar Engel hat sich nach seiner beruflichen Laufbahn, die beide als Professoren in Forschung und Lehre abschlossen, tiefgründig mit der Regionalgeschichte befasst. Inzwischen übergaben die 85-Jährigen die Unterlagen zu ihrer Clauert-Forschung an die Stadt Trebbin.

„Wir waren zunächst überrascht, dass wir hierher eingeladen wurden“, sagte Evamaria Engel. Dann habe es sie aber gefreut. Versiert nahm sie, deren Fachgebiet die Mittelalterforschung ist, mit ihrem Mann das Publikum mit auf die Reise ins 16. Jahrhundert, so an die Schauplätze Trebbin, Zossen und Zerbst. Es wechselten Rechercheergebnisse über reale Vorkommnisse und Personen, Hintergründe, Literarisches oder Sprachwissenschaftliches mit kurzweiligen der 34 überlieferten Geschichten von Clauerts Streichen, die die beiden aus ihrem Buch lasen. Verdienst der Autoren ist es, dass sie die alte Sprache für die heutige Zeit lesbar übertrugen.

Hans Clauert war Analphabet

Für die Besucher dürften Ausführungen über die Niederschrift der Clauert-Streiche durch den Trebbiner Stadtschreiber Bartholomäus Krüger, erschienen 1587, interessant gewesen sein. Genauso akribisch, wie die Vortragenden der Person Hans Clauerts hinterhergespürt haben, recherchierten sie über den Stadtschreiber. Sie waren in Archiven, verglichen Texte, die über märkische und deutsche Grenzen hinaus erschienen sind und präsentierten ihre Ergebnisse, die manchmal nur Vermutungen sein konnten. „Der Historiker leidet schrecklich unter Quellennot“, so Gerhard Engel über die Materialvernichtung bei vielen Trebbiner Stadtbränden. Dass es Hans Clauert gegeben hat, steht außer Frage, ebenso, dass er mit den Schelmereien Seinesgleichen, Obrigkeit und Kirche auf die Schippe nahm.

Einband ihres 1999 im „Verlag am Park“ erschienenen Buchs, das Skizzen der Rangsdorfer Malerin Ursula Wendorff-Weidt illustrieren. Quelle: Andrea von Fournier

Genaue Lebensdaten gibt es nicht. Ärmliche Verhältnisse wiesen Engels im Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem nach: Clauerts Vater konnte Darlehen nicht bedienen. Hans besuchte keine Schule, blieb Analphabet, liebte lockeren Lebensstil, Bier und Wein. Kurfürst Joachim II. und auch Eustachius von Schlieben, Herr von Zossen, vergnügten sich bei seinen Possen. Dazu wurde die Geschichte gelesen, in der Clauert den Zossener Kerkermeister in dessen Turm festsetzt. Das Publikum hatte viel Spaß an den Streichen und letzte Exemplare der zweiten Auflage von Engels Buch gingen am Schluss wie warme Semmel weg.

Von Andrea von Fournier