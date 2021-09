Wünsdorf

Eine Frau alarmierte am Mittwochabend die Polizei: Der ehemalige Lebensgefährte (55) war wiederholt auf ihrem Grundstück aufgetaucht. Trotz eines Platzverweises ging er nicht, wehrte sich massiv und verletzte einen Beamten leicht. Der Mann wurde mit Gewalt zu Boden gebracht und fixiert. Dann kam er in Gewahrsam in die Inspektion Luckenwalde.

Von MAZonline