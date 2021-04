Luckenwalde

Es ist – nach Corona – das am meisten diskutierte Thema des Jahres im Kreistag von Teltow-Fläming: der Haushalt. Weil er so wichtig und mit rund 330 Millionen Euro so schwer wie nie zuvor ist, dürfen alle Fachausschüsse dabei mitreden. Das gibt es sonst nur selten im Kreistag. Inzwischen haben sich fast alle Fachgremien ihre Meinung gebildet. Das Fazit: Die Politiker sehen wenig Änderungsbedarf, bei dem was die Verwaltung ihnen vorschlägt.

Das Wichtigste steht dabei traditionell ganz am Ende. Der Haushalt schließt 2021 mit einer tiefroten Zahl ab. Eigentlich hatte der Kämmerer eine rote Null geplant, denn ein Minus von nur 41.000 Euro unter dem Strich wären kaum der Rede wert gewesen. Doch im Gegensatz zum ersten Entwurf vom Februar mussten in den vergangenen Wochen einige Änderungen einberechnet werden.

Das sind die wichtigsten Änderungen:

Die fast drei Millionen Euro, die das Land zusätzlich für die Kitas überweisen wird, werden dabei von zusätzlichen Ausgaben fast gänzlich geschluckt: 300.000 Euro für virentötende UV-Filter in den Bussen, 400.000 Euro für den Radweg an der L 73 zwischen Luckenwalde und Dobbrikow, 150.000 Euro für den Breitbandausbau.

Im Gesundheits- und Sozialausschuss wollten die Mitglieder trotzdem nichts am Haushalt ändern. Vom sachkundigen Einwohner Steffen Große gab es sogar ausdrücklich Lob, weil für die Schuldnerberatung im Landkreis zehn Prozent mehr vorgesehen sind als 2020. Im vergangenen Jahr habe man darüber lange diskutiert und mehr Geld gefordert, das sich nun tatsächlich im Haushalt findet.

So viel kostet Corona den Landkreis

Auch an der dramatischen Steigerung der Kosten im Gesundheitsamt kann und will man nicht mäkeln. Dass die Ausgaben 148 Prozent mehr im Vergleich zum Plan von 2020 sind, liegt an Corona. Die Pandemie kostet den Kreis wahrscheinlich mehr als eine halbe Million Euro zusätzlich. Das nötige Personal noch nicht einberechnet. Obendrauf kommen weitere 700.000 Euro Miete, die für das Impfzentrum in der Fläminghalle an die Stadt Luckenwalde gezahlt werden müssen. Immerhin: Diese große Summe kriegt der Kreis später vom Land zurück. Mehrheitlich befürwortete der Ausschuss den Haushalt daher.

Auch der Jugendhilfeausschuss will am Haushalt nichts ändern. Nur die Vorsitzende Ria von Schrötter (SPD) bemängelt, dass es weniger Geld für den Baby-Begrüßungsdienst gibt. 2022 will sie wieder eine höhere Summe im Haushalt dafür sehen. Immerhin geht es nur um 20.000 Euro.

Am Ende stimmt kein einziges Gremienmitglied gegen den Haushalt. In den Ausschüssen für Bildung, Kultur, Sport sowie Landwirtschaft, Umwelt und Regionalentwicklung, Bauleitplanung fallen die Voten ebenfalls einstimmig aus.

Im Wirtschaftsausschuss gab es dann in dieser Woche schon einen Vorgeschmack auf den Kreistag in eineinhalb Wochen. Der muss nämlich über den einzigen Knackpunkt im Haushalt 2021 abstimmen. Die Kreisumlage soll auf 37,5 Prozent sinken. Das sind 4,5 Prozent weniger als 2020. Mehrere Fraktionen solidarisieren sich auf diese Art mit den Bürgermeistern, die die Senkung gefordert hatten (die MAZ berichtete). Damit die Städte und Gemeinden nicht mehr Kreisumlage als im vergangenen Jahr zahlen müssen, halbiert der Landkreis seine 25 Millionen Euro schweren Rücklagen und muss sich eventuell sogar vom Groß-Projekt Kreisentwicklungsbudget verabschieden.

Kalinka: Forderung nicht nachvollziehbar

In allen Ausschüssen wurde über dieses Thema gesprochen. Positioniert hat sich aber nur das Wirtschaftsgremium und zwar einstimmig dafür. Doch es gab etliche Enthaltungen. Gerhard Kalinka (Grüne) kritisierte, dass die Forderung für ihn nicht ganz nachvollziehbar sei. Denn mit der Senkung haben die ohnehin finanzstarken Kommunen am Ende wieder mehr in der Kasse als die finanzschwachen Gemeinden. Bis zum Kreistag wolle man sich in seiner Fraktion aber eine Meinung bilden und dann auch mitabstimmen.

