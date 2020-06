Corona: Arbeitslosenzahl in Teltow-Fläming steigt

Luckenwalde

Monat drei der Coronakrise macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming massiv bemerkbar. Die Arbeitslosenquote stieg im Mai auf 5,3 Prozent. Das sind 0,3 Prozent mehr als im April und ein Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Statt der sonst üblichen Frühjahrsbelebung steuert die Zahl der Menschen ohne Job auf die 5.000er-Marke zu. Insgesamt waren 4.972 Arbeitslose registriert, 1.017 mehr als im Vorjahr und 349 mehr als im April.

Größter Anstieg bei Jugendlichen und Ausländern

„Die größten Verlierer sind Jugendliche und Ausländer, der prozentuale Anstieg ist dort am höchsten“, resümierte Marko Naue, Chef der Arbeitsagentur Luckenwalde, am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz. Arbeitslos gemeldet haben sich Mitarbeiter aller Branchen, vor allem aus Lagerlogistik, Handel und Büro sowie Zeitarbeiter. Kurzzeitige Arbeitsverhältnisse wurden häufig aufgelöst; Arbeitgeber zeigen sich zurückhaltend bei Neueinstellungen. „Verstärkt wird der Effekt dadurch, dass auch alle arbeitsmarktpolitischen Instrumente wie Weiterbildung, Coaching oder Probearbeiten auf Null gefahren waren“, sagt Naue.

Im Bereich der Geschäftsstelle Luckenwalde stieg die Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent im April auf 7,0 im Mai. 2405 Erwerbslose sind gemeldet. Im Bereich Zossen entsprechen 2567 Arbeitslose einer Quote von 4,3 Prozent (3,3 im Vorjahr).

Sandra Leffler, Vizechefin der Jobcenters, hofft, dass man von der telefonischen und digitalen Betreuung bald wieder zum direkten Gespräch umsteuern kann. „Gerade bei unserer Klientel wird es schwierig, sie auf elektronischem Weg optimal zu beraten“, sagte sie. „Seit März sind Einzelcoachings oder kleine Gruppen praktisch eingeschlafen.“

Die Geschäftsstellen von Arbeitsagentur und Jobcenter werden noch nicht geöffnet. Quelle: Elinor Wenke

Vorerst werden die Geschäftsstellen noch nicht wieder geöffnet. „Aber ab Mitte des Monats gibt es eventuell gezielte Einladungen“, stellt Naue in Aussicht. Auch Träger von Weiterbildungen dürfen wieder direkt ihre Leistungen anbieten, sodass Naue für den Juni eine leichte Entspannung erwartet.

1.609 Anträge auf Kurzarbeit

Dass es nicht noch mehr Arbeitslose gibt, ist der großzügig beantragten Kurzarbeit zu verdanken. Während von März bis Mai 2019 in TF lediglich acht Anträge auf Kurzarbeit mit 302 betroffenen Arbeitnehmern gestellt wurden, sind es in diesem Jahr 1.609 Anträge mit 21.900 Beschäftigten. „Allerdings wurden viele Anträge vorsorglich gestellt“, relativiert Naue, „ob alle Leistungen in Anspruch genommen werden, sehen wir ein Quartal später.“

Stabiler Ausbildungsmarkt

Der Ausbildungsmarkt zeigt sich trotz Coronakrise stabil. „Die Arbeitgeber haben ihre Lehrstellen nicht storniert, sie brauchen ihren Fachkräftenachwuchs“, sagte Bianca Naue, Teamleiterin der Jugendberufsagentur. Mehr als 500 offenen Lehrstellen stehen 578 unversorgte Bewerber gegenüber. Da Berufsberatung und Ausbildungsmessen derzeit nicht möglich sind, rät sie bei Fragen zu Ausbildung oder Studium zur Telefon-Hotline unter 0331/880 50 00. Experten sind dort täglich von 11 bis 16 Uhr erreichbar.

Von Elinor Wenke