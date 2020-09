Zossen

Das Fest der Vereine ist in Zossen jedes Jahr eine große Sache: Üblicherweise drängeln sich viele Besucher um die Stände, an denen sich alle – von Amateurfunker bis Qudditchbund – präsentieren. Das geht in diesem Jahr coronabedingt natürlich nicht. Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren vom Verein Vereinen etwas anders überlegt: Unter www.festdervereine.com wird es am Samstag, 3. Oktober, von 12 bis 18 Uhr einen Livestream geben, in dem Interessierte sich ein Bühnenprogramm mit und von den Zossener Vereinen anschauen können.

Es werden Kindertanz- und Sportgruppen dabei sein, die Jagdhornbläser, der Weinverein und viele weitere Vereine, teilten die Organisatoren mit. Zudem wird mit dem Betreuungsverein ein Liveinterview geführt, Bands und DJs spielen und die Veranstalter verlosen Gutscheine für die Zuschauer. Außerdem werden ab dann von Vereinen produzierte Imagefilme freigeschaltet werden, die Menschen anregen sollen, sich für die Vereine zu interessieren.

„Wir möchte mit dem Onlinefest ebenfalls vereinen“

„Nicht umsonst haben wir den 3. Oktober als Tag der Einheit und der Gemeinsamkeit ausgewählt“, teilte Ariane Ullrich vom Organisationsteam mit. „Wir möchte mit dem Onlinefest ebenfalls vereinen und vor allem den Vereinen, die in diesem Jahr auf fast alle Veranstaltungen, Trainings, Proben und Auftritte verzichten mussten, die Gelegenheit bieten, sich hier zu präsentieren.“ Sie freue sich, durch die digitale Alternative die Vereine und alle, die sich ehrenamtlich engagieren, erneut hochleben lassen zu können.

Von Lisa Neugebauer