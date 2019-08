Wünsdorf

Die Landesfeuerwehrschule hat ab sofort in Wünsdorf ( Teltow-Fläming) einen weiteren Standort neben ihrem Hauptsitz in Eisenhüttenstadt und kann damit deutlich mehr Führungskräfte ausbilden als bisher. Das Schulungszentrum auf dem Gelände des Behördenzentrums wurde am Dienstag von Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) eröffnet.

Die Filiale verfügt über 20 Betten, denn die Fortbildungen finden meist am Wochenende über mehrere Tage statt. Der Schlaftrakt ist noch nicht in Betrieb – ausgerechnet, weil Brandschutzgenehmigungen fehlen.

Kurse für eine neue Generation

Anlass für die Erweiterung der Ausbildungsaktivitäten ist der anstehende Generationswechsel bei den Wehren im Land – die kinderreichen Jahrgänge der 50er- und 60er-Jahre gehen in Rente und scheiden aus dem aktiven Dienst in den meist Freiwilligen Feuerwehren aus. „Mit ihnen gehen auch viele Qualifikationen in den Ruhestand“, sagte der Innenminister.

Die nachrückenden Kameraden müssen Qualifizierungskurse belegen, am Standort Eisenhüttenstadt gibt es aber nicht genug Plätze. Das beklagen Ortswehren schon lange. Sie müssen ihre ehrgeizige Jugend immer wieder vertrösten.

Innenminister Karl-Heinz Schröter, Werner-Siegwart Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, und Heinz Rudolph, Leiter der Landesfeuerwehrschule (von links) Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Die Situation ist ernst: Die Zahl der Freiwilligen in den Feuerwehren sinkt seit Jahren – allein in den vergangenen 15 Jahren um mehr als 10.000. Derzeit gibt es 38.000 Ehrenamtliche im Land, dazu kommen knapp 2000 hauptamtliche Feuerwehrleute.

Der Chef des Feuerwehrverbands, Werner-Siegwart Schippel, wies darauf hin, dass erstmals seit Jahren die Zahl der Kameraden sich stabilisiert habe. An dieser Entwicklung habe das Land Anteil. Dank neu eingeführter Retterprämien, einer besseren Hinterbliebenenversorgung und einem Investitionsprogramm sei der Dienst in den Freiwilligenwehren attraktiver geworden.

Mehr Training für Waldbrände

Beim großen Waldbrand im vergangenen Jahr bei Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) sei es „mit Händen zu greifen gewesen“, wie stark es auf Spezialkenntnisse ankomme, sagte Minister Schröter. „Wir müssen mehr Führungspersonal ausbilden für solche Großschadensfälle.“ Waldbrandbekämpfung werde in der Ausbildung jetzt verstärkt trainiert.

Die meisten Kameraden sind Ehrenamtler 4000 Lehrgangsteilnehmer hat die Feuerwehrschule an ihrem Hauptsitz in Eisenhüttenstadt zuletzt gezählt. Ab dem Rang eines Gruppenführers aufwärts besuchen Kameraden die Landeseinrichtung. Ein Gruppenführer führt acht Kameraden. Das entspricht der Besatzung eines großen Gruppenfahrzeugs. 38.000 Mitglieder haben die Freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg derzeit. Sie stellen bei Weitem den größten Teil des Personals im Brandschutz. In Brandenburg gibt es 1770 Ortsfeuerwehren. Knapp 2000 Feuerwehrleute sind hauptamtlich im Bundesland tätig, rund die Hälfte davon in den Betriebsfeuerwehren – etwa in Raffinerien oder Stahlwerken.

Allein um Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehren auszubilden, wären 24 Lehrgänge pro Jahr notwendig, sagt der Leiter der Landesfeuerwehrschule, Heinz Rudolph. Bislang könne die Schule nur die Hälfte davon anbieten. Dank der neuen Wünsdorfer Einrichtung sollen es künftig 20 sein.

Üben am Stadtmodell im Maßstab 1:87

In Wünsdorf wird das künftige Leitungspersonal der Wehren vor allem theoretisch ausgebildet. Einsatzlagen können anhand eines Stadtmodells im Modellbahn-Maßstab durchgesprochen werden, außerdem lassen sich brenzlige Situationen anhand von Computersimulationen nachvollziehen und trainieren.

Bei dem Schulungszentrum handelt es sich laut Landesbrandmeister Rudolph um eine Zwischenlösung. Geplant ist ein echter zweiter Standort nahe der Landeshauptstadt Potsdam. Der Chef der Feuerwehrschule rechnet damit, dass diese Einrichtung „frühestens in fünf Jahren“ bereit steht.

Echter zweiter Standort könnte in Wünsdorf entstehen

Unklar ist laut Minister Schröter noch, welcher Standort den Zuschlag für einen echten zweiten Standort der Spezialisten- und Führungsausbildung erhält. In Borkheide ( Potsdam-Mittelmark) befindet sich die Werkstatt der Feuerwehrschule – dort könnte ein Ausbildungszentrum angesiedelt werden.

In Wünsdorf ist ebenfalls noch Platz. Würden etwa die nahe gelegenen Gebäude der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber nicht mehr benötigt, könnten dort Ausbildungs- und Schlafräume etabliert werden, sagte der Minister. Immerhin hält das Land in Wünsdorf rund 1000 Heimplätze für Flüchtlinge vor. Eine Entscheidung über den Standort wird aber die nächste Landesregierung treffen.

Land will mehrere Hochleistungspumpen kaufen

Ministeriumsvertreter kündigten am Dienstag außerdem an, das Land wolle in den kommenden Jahren mehrere Hochleistungspumpen kaufen, mit denen sich Wasser über zwei Kilometer unter hohem Druck transportieren lässt. Die Geräte – Stückpreis eine Million Euro – sollen den Wehren insbesondere bei der Bekämpfung von Waldbränden erleichtern. Perspektivisch soll jede der vier Leitstellen im Land über eine solche Pumpe verfügen.

Die HydroSub-Hochleistungspumpe Quelle: Hytrans Systems

Die Waldbrand-Bilanz ist schon jetzt erschreckend. Laut dem Brandenburger Waldbrandbeauftragten Raimund Engel hat es in diesem Jahr bereits 350 Feuer gegeben.

Von Ulrich Wangemann