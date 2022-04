Luckenwalde

Die Fläming-Skate soll für Besucher interessanter werden. Deshalb lässt der Landkreis Teltow-Fläming jetzt ein neues Konzept für Europas längste zusammenhängende Skaterstrecke erstellen. Das berichtete kürzlich Marcel Penquitt, der Sachgebietsleiter für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilität in Teltow-Fläming. Der Landkreis wird für das neue „Zukunftskonzept“ in diesem Jahr 35 000 Euro ausgeben. Fertig sein soll der Plan im nächsten Jahr.

„Es soll dabei nicht um die baulichen Anlagen gehen“, erklärte Marcel Penquitt im Wirtschaftsausschuss des Kreises, „sondern mehr um die Vermarktung.“ Das Zukunftskonzept solle dabei helfen, Besuchern eine „noch schönere Region“ anzubieten.

Ideen für Fläming-Skate: Von E-Mobilität bis Kulinarisch

Der Tourismusverband Fläming setzt sich bereits seit längerer Zeit für ein solches Fläming-Skate-Konzept ein. Es soll Akteure der Wirtschaftsförderung TF und der Gemeinden rund um die Strecke vernetzen. Eine Studie hatte 2021 ergeben, dass die Fläming-Skate vor allem bei Tagestouristen beliebt ist. Jedes Jahr kommen rund vier Millionen Gäste auf die acht Rundkurse.

Lesen Sie auch Fläming-Skate wird für mehrere Millionen Euro saniert

Tourismusverbands-Chef Daniel Sebastian Menzel hatte die ersten neuen Ideen bereits 2020 gegenüber der MAZ preisgegeben. So könnte einer der großen Rundkurse zum E-Mobilitäts-Kurs werden. Außerdem wurde über ein „Regionalmobil“ nachgedacht, dass den Touristen an wechselnden Standorten regionale Produkte näherbringt. „Wenn man auf der Fläming-Skate unterwegs ist und schnell einen Snack will, ist oft nichts da“, sagte Menzel damals.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Studie über den „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ in Teltow-Fläming kam 2021 außerdem zu dem Fazit, dass es mehr Parkplätze und mehr Zubringerstrecken aus dem Norden bräuchte. Letztere hat auch die Kreisverwaltung auf dem Schirm. „Das Zukunftskonzept soll in enger Zusammenarbeit zum neuen Radwegekonzept des Landkreises entstehen“, sagt Marcel Penquitt. Der Kreis erörtert gerade gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, wo neue Radwege nötig sind.

Neue Fördermittel für Sanierung der Fläming-Skate

Neben 35 000 Euro für das Zukunftskonzept hat der Landkreis 2022 noch viel mehr Geld für die Sanierung der über 200 Kilometer langen Strecke eingeplant. Insgesamt stehen fast 1,4 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht. Der Landkreis müsste weitere 400 000 Euro beisteuern, um etliche Baumaßnahmen entlang der Fläming-Skate durchzuführen. Zuletzt wurden von März 2019 bis Mai 2020 mehrere Millionen Euro auf verschiedenen Rundkursen für frischen Asphalt, Wurzelsperren und neue Sitzgelegenheiten verbaut.

Von Victoria Barnack