Zossen

Die Kinder der Kita Rappelkiste in Wünsdorf müssen sich beim Ausbau ihres Spielplatzes weiter in Geduld üben. Vor mehr als zwei Jahren sind die alten Spielgeräte demontiert worden, weil sie nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprachen. Immerhin freut sich der Förderverein der Kita, dass es trotz Widrigkeiten langsam voran geht.

Förderverein der Kita Rappelkiste bedankt sich

Linda Herrmann vom Förderverein bedankt sich bei den zahlreichen Unterstützen. „So konnten wir einen Teilerfolg erzielen: Die Kita Bummi aus Zossen hat uns ein gutes Klettergerüst überlassen, das zurzeit von Mitarbeitern des Zossener Bauhofs aufgearbeitet wird.“ Damit könne bereits im Frühling ein Klettergerüst für die über 3-jährigen Kinder aufgestellt werden.

Der Förderverein hatte im Sommer über die Plattform Betterplace eine Spendenaktion ins Leben gerufen, weil der Spielplatz seit zwei Jahren brach lag. Zwar hatte die Stadt Zossen schnelle Hilfe versprochen, die Tiefbauarbeiten am Spielplatz zogen sich aber hin. Zuletzt wurden dort Altlasten gefunden, die eine erneute Verzögerung nach sich riefen.

Bitte um weitere Spenden

Insgesamt 16 000 Euro konnte der Förderverein inzwischen sammeln. Dafür bedankt sich Herrmann bei allen Spendern, darunter der Netto ApS & Co. KG, die in ihren Märkten in Zossen, Wünsdorf, Rangsdorf und Königs Wusterhausen Kundenspenden in Höhe von knapp 750 Euro ermöglichte. Die Stadt Zossen sagte für das nächste Jahr 10 000 Euro zu und der Wünsdorfer Ortsbeirat weitere 400. Spenden kamen auch von der Volkssolidarität und den Spendern auf Betterplace. „Leider reicht das immer noch nicht für ein Gerüst nach Din-Norm“, sagt Herrmann. Inzwischen liegt der Preis für ein derartiges Gerüst bei 26 000 Euro.

Der Förderverein bittet deshalb weiter um finanzielle Unterstützung. „Wer uns finanziell unterstützen möchte, kann das gern auf dem Fördervereinskonto (Kto: DE89 1605 0000 3640 0000 98) der Kita Rappelkiste tun.“ Wer eine Spendenquittung benötigt, kann sich an rappelkistefoerderverein@web.de mit seinem vollständigen Namen und Adresse wenden.

Von Udo Böhlefeld