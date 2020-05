Einen grausigen Fund machte eine Spaziergängerin am Dienstagabend. In einem Waldstück bei Wünsdorf stieß sie auf eine leblose Person. Der Leichnam eines Mannes war schon stark skelettiert. Seine Identität muss noch ermittelt werden. Dazu zieht die Polizei nun auch Vermisstenfälle heran, wie es am Mittwoch dazu hieß.