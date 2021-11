Sperenberg

Im Ortsteil Sperenberg gab es in der letzten Woche Grund zum Feiern. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ihr 100. Jubiläum begehen. Offiziell. Inoffiziell ist die Wehr schon etwas älter, aber darüber existieren keinerlei Aufzeichnungen. Mit einer Einschränkung: Im Archiv des Fördervereins Heimatstube Sperenberg existiert ein einziges Dokument aus dem Jahre 1898, in dem von der Feuerwehr in Sperenberg die Rede ist.

Mund-zu-Mund-Propaganda

Ob vielleicht ja der gewaltige Brand im Jahr 1856, bei dem Sperenberg fast vollständig eingeäschert worden ist, Anlass für die Gründung einer Feuerwehr war, oder ob es andere Anlässe gab? Sperenbergs Ortswehrführer Jan Müller kann es nicht sagen. „Es gibt keine Aufzeichnungen, lediglich Mund-zu-Mund-Propaganda. Erzählungen von früher“, sagt er.

Zum Beweis legt er Dokumente aus den 1930er und 1960er Jahren auf den Tisch. Mitgliedsausweise verstorbener Kameraden, ein Bild bei einer Übung auf dem Wasser, Herkunft und Jahr der Entstehung unbekannt. Und dann, immerhin, die wohl erste Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Sperenberg.

Die Freiwillige Feuerwehr Sperenberg probt den Einsatz zu Wasser. Quelle: Privat

Spritzenhaus mit Arrestzellen

„Die freiwillige Feuerwehr hat den Zweck, ihre ordentlichen Mitglieder durch Übungen vorzubereiten, um bei ausgebrochenem Feuer eine geregelte Löschhilfe zu leisten und bei sonstiger Gefahr hilfreich einzuschreiten“, heißt es in der gedruckten Satzung der „Feuerwehr zu Sperenberg“ aus dem März 1922. „Dieselbe stellt sich dem Verwalter der Feuerpolizei und dessen Stellvertreter als ausführendes Organ zur Verfügung und zwar auch für die Fälle der nachbarlichen Löschhilfe. Die Wehr bedarf der Anerkennung als polizeiliches Hilfsorgan.“

Also Jan Müller 1997 als Zehnjähriger Mitglied der Sperenberger Jugendfeuerwehr wird, ist Dieter Kirchner gerade Ortswehrführer. Sein Nachfolger Bernd Setny, Wehrführer ab 2004, weiß immerhin zu berichten, dass 1920/21 ein erstes Spritzenhaus entstanden ist, in dem sich auch zwei Arrestzellen befanden. „Landstreicher oder Betrunkene“ sollen hier gelegentlich eingesperrt worden sein, für Schulkinder oft Grund für die Erzählung von Gruselgeschichten. In einer Festschrift zum 500. Geburtstag Sperenbergs heißt es darüber hinaus: „Dass ungezogene Kinder ins „Spritzenhaus“ kommen, war eine von Müttern oft angedrohte Strafe, die natürlich nie ausgeführt wurde.“

Schutzkleidung aus Leinen

Mit Gerätschaften war Sperenbergs Feuerwehr unter dem damaligen Wehrführer Otto Henning die ersten Jahre nicht unbedingt gesegnet. Lediglich zwei Handdruckspritzen standen für die Löscharbeiten zur Verfügung. Eine wurde mit einem Pferdegespann zum Einsatz gezogen, die andere musste von den Kameraden gezogen werden.

Darüber hinaus gab es Wassereimer aus Hanf, Feuerpatschen, Einreißhaken, Beile, Sägen und Schaufeln, weiß besagte Festschrift. „Die Feuerwehrmänner trugen beim Einsatz Pickelhelme aus Leder und eine Schutzkleidung aus Drillich, einem groben Leinenstoff.“ Das erste motorbetriebene Feuerwehrauto, ein offener Mannschaftswagen mit einer leistungsfähigen Motorspritze, hat es erst in den 1930er Jahren gegeben.

Nach dem Weltkrieg fingen die Sperenberger Kameraden bei Null an. Zuvor war das Spritzenhaus vollständig geplündert worden. Das Löschfahrzeug und viele Gerätschaften fanden neue Besitzer und blieben für immer verschwunden. Im Laufe der Jahre musste alles neu angeschafft werden.

Viele Neueintritte

Aktuell hat die Sperenberger Feuerwehr 31 Aktive, 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und drei in der Alters- und Ehrenabteilung. Jan Müller freut sich vor allem über zahlreiche Beitritte im ablaufenden Jahr. „Wir haben in diesem Jahr extrem viele Neueintritte zu verzeichnen“, sagt er. „Quereinsteiger oder Kameraden, die die Feuerwehr gewechselt haben. Und natürlich die ehemaligen Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die aufgestiegen sind in den aktiven Dienst.“

Selbstverständlich steht die Freiwillige Feuerwehr Sperenberg mitten in der Gemeinde, nicht nur mit ihrem in den 90er Jahren neu entstandenen Spritzenhaus. Sie hilft und unterstützt bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, und sie begeht auch selbst welche. So wurde zwar das Jubiläum zum hundertsten Geburtstag im September wegen der unklaren Corona-Lage nicht offiziell gefeiert. Die Übergabe des neuen Allzweck-Feuerwehrfahrzeuges aber wurde nun doch genutzt, um auch den Geburtstag zu feiern.

Von Udo Böhlefeld