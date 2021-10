Fridays for Future in Zossen: Am Freitag trafen sich mehr als zwei Dutzend Menschen aus der Region vor dem Rathaus von Zossen um gegen die Untätigkeit der Politik beim Klimawandel zu protestieren. Schülerinnen formulierten ihre Forderungen – und auch die Grünen-Kreisvorsitzende hatte einen Appell an die Koalitionsverhandlungen in Berlin.