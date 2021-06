Fußball-EM: Wo ist Public Viewing in Teltow-Fläming möglich?

Teltow-Fläming

Fußball-Europameisterschaft der Männer bedeutet für viele üblicherweise auch: Gemeinsam mit Freunden bei schönem Wetter auf großer Leinwand die Spiele verfolgen. Doch nur wenige Gastronomen bieten in diesem Jahr in Teltow-Fläming ein Public Viewing an. Viele sind froh, überhaupt wieder öffnen zu können – und haben auch ohne feiernde Fans genug damit zu tun, die Corona-Bestimmungen einzuhalten.

Kosta Kleftakis vom „Zapfwerk“, Berliner Str. 22, in Großbeeren will trotzdem eine Leinwand und Fernseher aufstellen und alle Spiele der EM übertragen. „Vielleicht kommen dann mehr Gäste“, sagt er. Die Leinwand soll in seinem Veranstaltungssaal aufgebaut werden, muss allerdings weichen, sollte der Raum für Geburtstage oder Hochzeiten gebucht sein. Dann gibt es aber Fernseher als Ersatz. Noch nicht ganz sicher, ob sie Public Viewing anbietet, ist die Trattoria Toscana in Großbeeren. Das soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

In Rangsdorf dürfte ohne Zweifel wieder Fußballkultur geschrieben werden, denn die Spiele der Europameisterschaft mit deutscher Beteiligung sollen Live auf großer Leinwand in der Kulturscheune zu sehen sein. Wer Lust hat, ist willkommen, der Eintritt ist frei. In der KO-Runde könnten Fußball und „richtige“ Kulturveranstaltungen zeitlich kollidieren. Veranstaltungen des Kulturvereins haben dann Vorrang. Anmeldung erwünscht. Das Lido in Rangsdorf prüfte am Donnerstag noch die technische Machbarkeit. Wenn die Empfangsqualität ausreicht, soll es auch dort heiße Fußballspiele auf großer Leinwand geben.

In Mahlow hängt alles vom Stand der Corona-Beschränkungen ab. Wenn in der kommenden Woche die Innengastronomie wieder zugelassen wird, sollen im Waldstübchen in Waldblick mindestens die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen werden.

Gegen ein Public Viewing entschieden haben sich bereits viele Gastronomen in Ludwigsfelde. Weder das Klubhaus, noch das Landhotel Löwenbruch, das Genshagener Dorfeck oder die Italiener wollen wegen Corona ein Public Viewing anbieten. Auch im Weißen Schwan in Zossen, im Alten Schloss in Baruth und im Strandbad Speerenberg fällt das dieses Mal aus.

Auch im Bereich Luckenwalde zeigen sich die Gastronomen zum Public Viewing sehr zurückhaltend. „Wir wollen lieber ohne Einschränkungen wieder öffnen und bedienen können“, sagt Uwe Kuhlmey, Inhaber des Restaurants und Hotels „Zum Eichenkranz“ in Kolzenburg. Wegen der noch bestehenden Testpflicht für den Innenbereich öffnet er derzeit nur für die Außengastronomie. „Wir haben genug zu beachten, da wollen wir uns nicht noch eine zusätzliche Baustelle schaffen“, erklärt er. Wenn beispielsweise das Wetter nicht mitspiele, hätte er das Problem, dass er die Fußball-Fans nicht in die Räumlichkeiten lassen dürfe.

Ähnlich reagieren die Inhaber vom Luckenwalder Restaurant „Bel Fiume“, Mensur und Fatmir Jashari. Sie freuen sich, dass bei dem schönen Wetter die Außengastronomie wieder anläuft und verzichten aufs Public Viewing.

