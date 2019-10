Genshagen

Ein nicht zugelassener Daimler-Lkw wurde laut seinem Eigentümer in der Nacht auf Samstag aus der Straße Am Birkengrund in Genshagen gestohlen. Da das Fahrzeug mit GPS-Ortungssystem ausgerüstet war, konnte es wiedergefunden werden – in Posen. Er wurde von der dortigen Polizei sichergestellt.

Von MAZonline