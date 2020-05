Gut besucht war am Sonntag der Gottesdienst in der Zossener Dreifaltigkeitskirche – der erste seit dem 15. März. Doch auch für die Zusammenkunft der Gläubigen im evangelischen Gotteshaus in der Coronakrise gab es Regeln. Am Sonntag „Kantate“ durften die Besucher nicht selber singen. Musik kam daher von Orgel und Akkordeon.