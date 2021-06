Zossen

Endlich Ferien, werden viele Kinder denken. Und die Erwachsenen sehnen auch den Urlaub herbei. Die Sommermonate sind für die meisten von uns immer etwas Besonderes. In diesem Jahr atmen viele besonders auf. Die harte Zeit des Lockdowns ist vorüber, Homeschooling und -office vorbei, vorerst. Manche zaghaft, andere schon forscher genießen die wiedergewonnenen Möglichkeiten, auch wenn das Corona-Virus noch lange nicht besiegt ist. Und ein Blick in andere Länder und Regionen zeigt uns, dass alles auf sehr wackligen Füßen steht, fast möchte man es gar nicht glauben.

Und gerade deshalb ist es so wichtig, den Takt zu ändern. Und der bevorstehende Urlaub scheint prädestiniert dafür. Mehr Zeit für sich, für die Familie, ein gutes Buch lesen, Reisen wohin auch immer, Neues entdecken, alte Freunde treffen und den Blickwinkel ändern.

Es ist die Zeit, in der wir auch gerne Alltagszwänge links liegen lassen möchten und wir uns wünschen, dass uns die Konflikte dieser Welt endlich in Ruhe lassen. Einfach nur noch ganz bei sich sein und das Leben genießen. Man hat es sich ja schließlich auch verdient.

Auch ich freue mich auf meinen Urlaub, auf die ausgelassene Zeit ohne jeden Termindruck und ständige Videokonferenzen, auf eine entspannte Zeit mit meiner Familie. Wir brauchen solche Zeiten, der Ruhe und des Abstands vom Alltag. Doch gleichzeitig gibt es doch viel zu viele, denen eine solche Zeit nicht vergönnt ist, weil der Urlaub bereits pandemiebedingt verbraucht werden musste, weil in der Zeit der langen Lockdowns die finanziellen Reserven weg sind, oder weil man es sich generell nicht leisten kann, entspannt in den Urlaub zu fahren. Und ich merke schnell, wie privilegiert ich eigentlich bin, dass ich mich so vorbehaltlos auf die arbeitsfreie Zeit freuen kann.

Urlaub ist eine Erlaubnis

Urlaub: in diesem Wort steckt das Wort „Erlaubnis“. In dieser Zeit erlauben wir uns Dinge, die wir uns sonst nicht gönnen. Urlaub ist die Erlaubnis, sich nicht von äußeren Zwängen leiten zu lassen, sich vom Alltagsstress freizumachen und zu sich zu kommen. Dafür muss es nicht unbedingt eine weite Reise sein, ein Badesee in der Umgebung kann dieses Bedürfnis auch stillen, oder ein Spaziergang durch die Weiten der Landschaft, dazu das Zwitschern der Vögel und das Gefühl der Freiheit. Zu diesem Gefühl komme ich übrigens auch, wenn ich mir Zeit für Freunde und Bekannte nehme, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wie gut tut es, miteinander zu sprechen, einfach Zeit füreinander zu haben. Oft sind es doch die kleinen Dinge, die uns so reich beschenken können.

Als Theologe überlege ich natürlich, was in den biblischen Schriften dazu stehen könnte. Klar, zum Thema „Urlaub“ wird man die Bibel vergeblich durchforsten. Das ist ja dann doch eher eine moderne Erfindung. Von Menschen, die unterwegs sind, berichtet die Bibel allerdings an vielen Stellen. Die Wanderschaft gehörte für die von der Viehzucht lebenden Stämme des Orients zum Lebensalltag dazu. Auch Erzählungen von Flucht und Vertreibung gibt es reichlich.

Und ebenso wird die Bedeutung des Auszeit- Nehmens in den Fokus gerückt. Immer einmal die Woche wird der Mensch aufgefordert, den Lebenstakt zu ändern, einen Ruhetag einzulegen: am jüdischen Schabbat und am christlich geprägten Sonntag. Es ist der Tag des Herrn, und Christen wie Juden feiern an diesem Tag den Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das Recht sich eine Auszeit zu nehmen, Ruhe für Mensch und Schöpfung, und sie feiern ebenso die Gegenwart Gottes.

„Woher kommt mir die Hilfe?“

Ein Pilgerlied – Pilgern ist übrigens auch eine Form des Reisens – bringt das treffend zum Ausdruck. In Psalm 121 heißt es: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.“

Für Pilgerreisen damals, für den Sonntag und unseren Urlaub heute gilt: Es ändert sich der Takt und Freiheit wird möglich. Und ich finde es gut, nicht nur daran zu denken, wie die möglichst perfekte Reise aussehen kann. Den Takt zu ändern, das ist auch keine Frage unseres Geldbeutels oder unserer Fantasie, sondern, wie Gott uns dabei begleitet und bewahrt.

Von Friedemann Düring