Gefällte Bäume: Straße zwischen Glienick und Groß Schulzendorf wieder sicher

Wer in diesen Tagen zwischen Groß Schulzendorf und Glienick unterwegs ist, könnte sich über eine Vielzahl von Baumresten am Waldrand oder lichter gewordene Forststücke wundern. Doch hier waren keineswegs Holzräuber unterwegs – die Waldabschnitte wurden Mitte Januar lediglich von totem und durch Schädlinge befallenem Holz befreit, um den Verkehr der L 79 nicht zu gefährden.

Wetter und Schädlinge machen Wäldern zu schaffen

Was sich nach gängiger Praxis anhört, ist eine lange geplante Aktion. Denn der Wald entlang der Straße ist nicht Teil von Brandenburgs Landesforst, sondern gehört mehreren privaten Besitzern. Insgesamt 17 Waldflure von unterschiedlichen Eigentümern grenzen an den Abschnitt entlang der Landesstraße, der von totem Holz befreit werden sollte.

Aktion zur Sicherung der Straße zwischen Groß Schulzendorf und Glienick: In den privaten Waldstücken wurden abgestorbene Bäume gefällt. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das ist eine große organisatorische Aufgabe, alle mit ins Boot zu holen“, sagt Förster Christoph Bartz vom Forstservice Havelland. Er ist als Dienstleister für die privaten Eigentümer unter anderem für die Kontrolle dieses Waldabschnitts zuständig. Vor gut einem Jahr stellte er fest, dass vor allem durch die Stürme von 2017 und die beiden trockenen Jahre 2018 und 2019 viele Bäume abgestorben waren. Dazu waren viele von Schädlingen, wie etwa dem Borkenkäfer, dem Prachtkäfer oder Pilzen befallen.

Waldbesitzer sind verantwortlich

„Wenn bei einem Sturm gesunde Bäume auf die Straße fallen, dann ist das höhere Gewalt. Wenn es aber hätte vermieden werden können, indem man tote Bäume fällt, dann haftet der Besitzer“, erklärt Bartz. Daher alarmierte er die Forstbetriebsgemeinschaft Glienick – eine private Interessengemeinschaft, der rund 70 Waldbesitzer unter anderen in Glienick und Groß Schulzendorf angehören.

Vorsitzende Erika Schmeier sagt: „Wir versuchen unseren Mitgliedern zu vermitteln, dass sie stolz auf ihr Stück Wald seien sollen. Sie sind dafür schließlich auch verantwortlich.“ Die Forstgemeinschaft versuche, bei den Besitzern ein Interesse für ihren Wald zu wecken – denn es gebe einige, die nicht einmal wüssten, welches ihr Stück sei. „Das ist für uns frustrierend“, sagt Schmeier. Der Besitz von Wald sei immer ein Generationenprojekt. „Es ist doch schön, wenn man etwas beeinflussen kann, was richtig und nachhaltig ist“, sagt sie.

Und in diesem Fall heißt das: Der Aktion zustimmen, die die Flurstücke an der Landesstraße von totem und befallenem Holz befreit – und die Kosten zu tragen, denn das seien insgesamt gut 10.000 Euro, sagt Bartz. Für das Vorhaben musste zum einen ein sogenannter Harvester – also eine Holz-Ernte-Maschine – gemietet werden. Außerdem musste die Straße teilweise gesperrt werden, eine Firma musste dafür eine Ampel aufstellen. „Das kostet alles“, sagt Bartz.

Dass alle Waldbesitzer zugestimmt haben, sei nicht selbstverständlich, so der Förster. Denn das Holz, das bei der Aktion gewonnen wurde, sei größtenteils wenig wert. „Das liegt in der Natur der Sache, wenn man nur das vertrocknete oder von Schädlingen befallene Holz rausholt“, sagt Bartz. Aber auch so liege Holz derzeit auf einem schlechten Niveau. Trotzdem stimmten alle Waldbesitzer zu. Insgesamt rund 250 Bäume wurden bei der Aktion gefällt.

Von Lisa Neugebauer