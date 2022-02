Teltow-Fläming

Der gelbe Sack wird offenbar bleiben. Das berichtete der Vorsteher des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbands (SBAZV), Holger Riesner, kürzlich in einem Fachausschuss im Luckenwalder Kreishaus. Das heißt auch, dass in Teltow-Fläming wohl keine gelben Tonnen eingeführt werden. Die finale Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, aber zumindest der Verband und die Kreisverwaltung sind sich bisher einig.

Kreis TF nennt drei Gründe für den gelben Sack

„Wir tendieren zu einer Weiterverwendung der gelben Säcke“, erklärte die Beigeordnete und zuständige Dezernentin Dietlind Biesterfeld (SPD). Sie nennt drei Hauptgründe, die dafür sprechen: Aus Erfahrung würde man wissen, dass Plastiksäcke beim Tonnen-System weiterhin verwendet werden. Das Argument der Müllvermeidung ist für sie also ein Trugschluss. Außerdem würde die Leerung der Tonnen einen deutlich größeren Aufwand für die Müllwerker bedeuten. Und: Besitzer von kleinen Grundstücken würden mit einer weiteren Tonne wohl Platzprobleme kriegen. Die Säcke sind flexibler aufzubewahren.

„Wir bekommt immer wieder das Argument genannt, dass die Säcke nicht reißfest genug sind“, sagt Biesterfeld. Sie berichtet, dass es in einigen Gebieten in Teltow-Fläming besonders mit Elstern Probleme gibt. „Deshalb will der SBAZV in Zukunft für reißfestere Säcke sorgen.“

SBAZV will festere gelbe Säcke anschaffen lassen

Das bestätigte auch Vorsteher Holger Riesner. „Über die Sackstärke haben wir in den letzten Wochen mit den dualen Systemen verhandelt“, sagte er. Die sogenannten dualen Systeme sind in Deutschland für den Verpackungsmüll zuständig. Sie sind dafür verantwortlich, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Verwertungsquoten erreicht werden und haben damit die Umsetzung – ob gelbe Tonne oder Sack – praktisch in der Hand. Der SBAZV schreibt lediglich aus, wie sie diese Aufgabe realisieren müssen. Zu den bekanntesten Vertretern gehören „Der Grüne Punkt“ und Veolia.

Holger Riesner (r.) ist Vorsteher des SBAZV. Quelle: SBAZV

Ob der Sack für die Menschen am Ende tatsächlich reißfest genug ist, steht in den Sternen. Auch Riesner will trotz höherem Standard nichts garantieren. „Einen Marder wird auch das wahrscheinlich nicht aufhalten“, sagt er und plädiert an die Verbraucher. „In vielen betroffenen Gebieten würde sich dieses Problem von selbst erledigen, wenn alle die Säcke erst am Morgen um sechs Uhr rausstellen.“

Duale System würden SBAZV für Tonne wohl verklagen

Für Riesner gibt es noch einen weiteren triftigen Grund, an den gelben Säcken festzuhalten. „Die dualen Systeme würden die Einführung der gelben Tonne auf jeden Fall beklagen“, erklärt er. Andere Landkreise in Deutschland wie Göttingen oder Pfaffenhofen stecken bereits in solchen Gerichtsverfahren, die noch nicht ausgeurteilt sind.

In Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald will man das vermeiden. Und zwar entgegen der offenbar mehrheitlichen Meinung der Bürger. Der SBAZV hatte bis Ende Januar zu einer Umfrage aufgerufen. Verbraucher konnten per E-Mail für eine der beiden Varianten stimmen. Das Ergebnis: 55,8 Prozent sprachen sich für die Einführung der gelben Tonne aus. Nur 44 Prozent wollten den gelben Sack behalten. Mehr als 4200 Menschen waren dem Aufruf gefolgt. Auch eine Umfrage der MAZ kam im Januar zu einem ähnlichen Ergebnis: Von den rund 3200 Teilnehmern stimmten 67,1 Prozent für die Tonne und nur 32,9 Prozent für den Sack.

Gelber Sack und Tonne gleichzeitig geht in TF nicht

Verbandsvorsteher Holger Riesner erklärt dazu allerdings: Er gehe davon aus, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist. „Wer ein Problem hat, nimmt sicher schneller daran teil als zufriedene Verbraucher“, sagt er. Vor diesem Hintergrund wären 44 Prozent für die gelben Säcke relativ viel. „Oft haben wir in den E-Mails die Anregung bekommen, dass man gern den gelben Sack gleichzeitig zur Tonne behalten würde“, erzählt er. „Das wird dann aber definitiv nicht mehr möglich sein.“

Von Victoria Barnack