Rangsdorf

Diese Karnevals-Saison ist anders. Ideenreich ist sie in jedem Fall. Das zeigt das Beispiel der Jeckenabteilung im Gemischten Chor Rangsdorf (GCR). Getreu dem Motto „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ hatten Jens Hohmann und Trainerin Juliane Hannemann beim gemeinsamen Essen beim Griechen die Idee zu einer „Jerusalema-Challenge“, einer Herausforderung an die Karnevalsvereine der Region. Immer mehr Jecken tanzen inzwischen nach den Rhythmen des Südafrikaners Master KG durch die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram.

Pünktlich zum 11.11. ist das erste Video online gegangen. „Nachdem Jens und Juliane die Idee dazu hatten, haben wir die Mitglieder des GCR angesprochen. Von den über 80 haben sich tatsächlich zwischen 20 und 25 gemeldet und mitgemacht“, zeigt sich der Vorsitzende des GCR Fabian Frenzel begeistert. „Deutlich mehr als wir erwartet hatten.“ Die Challenge, zu deutsch: Herausforderung, zieht seit Monaten ihre Kreise im Internet. Weltweit lassen sich begeisterte Tänzerinnen und Tänzer dabei filmen, wie sie nach dem Hit aus Südafrika das Tanzbein schwingen. Einen großen Auftritt in der Region hatte „Jerusalema“ auch beim Abschied der Beschäftigten vom Berliner Flughafen Tegel.

Anzeige

Drei mal drei mal drei

Die Rangsdorfer Karnevalisten jedenfalls wollten da nicht zurückstehen. Zahlreiche Mitglieder zogen die wahrscheinlich ohnehin für die Session bereitliegenden Kostüme über, suchten sich passende Plätze oder statteten einfach das heimische Wohnzimmer für die Filmaufnahmen aus und schickten ihre Filme nach der Aufnahme an Daniel Ausner, ebenfalls Mitglied des GCR. In etwas mehr als einer Woche kamen so die Videoaufnahmen der Rangsdorfer Tänzerinnen zusammen, Ausner schnitt und montierte sie wieder zu einem kompletten Film zusammen, bevor sie zum Auftakt des Karnevals am 11.11. hochgeladen wurden. Verbunden war die Aufnahme mit der „Herausforderung“ an drei Karnevalsclubs in der Nachbarschaft: den Dabendorfer KC, den SKK Sperenberg und den Mittenwalder Karnevalsverein. „Ihr habt zehn Tage Zeit, um den Jerusalema-Dance einzustudieren und ein Video hochzuladen“, schrieben die Rangsdorfer hinzu.

Lesen Sie auch

Drei mal drei macht neun mal drei mal .... Die nominierten Vereine nahmen die Vorlage aus Rangsdorf dankbar an. Mittenwalde kündigte gar an, mehrere Folgen der Challenge zu drehen und peu á peu ins Internet zu stellen. Und natürlich haben alle drei Vereine wieder andere Vereine herausgefordert. In Welzow, Blankenfelde, Klausdorf und einer ganzen Reihe weiterer Orte mit aktiven Karnevalsvereinen sind in diesen Tagen Jerusalema-Tanzfilme in der Produktion sein und rechtzeitig zum Monatswechsel erscheinen. „Gut eine Woche haben die Nachbarvereine jeweils Zeit, um zu filmen, die Aufnahmen zu bearbeiten und zusammenzuschneiden. Nach zehn Tagen müssen sie hochgeladen werden“, beschreibt der GCR-Vorsitzende das Prozedere. „Im Zeichen des Karneval hätten wir wohl besser elf Tage nehmen sollen“, fügt Frenzel augenzwinkernd hinzu.

Das hat Mega-Spaß gemacht

„Das Echo auf die Tanz-Challenge ist enorm“, weiß Jens Hohmann zu berichten. Wir bekommen viele Rückmeldungen wie „das hat Mega-Spaß“ gemacht. Das Ziel unserer Aktion war, etwas zusammen zu machen. Mit den Mitgliedern, mit den anderen Vereinen der Region. Das ist uns voll und ganz gelungen.“ Gespannt sind die Initiatoren vom GCR, wie lange sie noch nachverfolgen können, wer nominiert ist und wer sich an der Challenge beteiligt. „Es wird ja jetzt schon ein wenig unübersichtlich“, fügt er hinzu. Den Komponisten und Sänger im fernen Südafrika wird’s freuen. Master KG hatte sich schon unlängst in verschiedenen deutschsprachigen Medien geäußert, dass er sich freut über die weite Verbreitung und den Spaß, den die Menschen an seinem Song haben.

Von Udo Böhlefeld