Genshagen

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend in der Parkallee in Genshagen einen Pkw Volkswagen. Dessen Fahrer reagierte beim Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Die Kontrolle ergab auch, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Nun ermittelt die Kripo gegen den Fahrer.

Zossen: Polizei zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Bei Verkehrskontrollen am Montag und Dienstag im Stadtgebiet von Zossen verbot die Polizei den Fahrern eines Opel-Kleintransporters und eines Pkw Mitsubishi die Weiterfahrt, weil sie laut Vortest Drogen konsumiert hatten. Es wurden Blutproben angeordnet. Gegen beide Fahrer fertigte die Polizei Anzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Jüterbog: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Zinnaer Vorstadt in Jüterbog am Dienstagvormittag kollidierte der Fahrer eines Kia mit einem parkenden Opel.

Alle Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Kia konnte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline