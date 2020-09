Wünsdorf

Zwei Experten – die Verbraucherberatung Brandenburg und die Flightright GmbH, ein Unternehmen, das Passagieren hilft, ihre Fluggastrechte durchzusetzen – informierten die MAZ-Redaktion Ludwigsfelde per Mail, dass die Erstattung nicht in Anspruch genommener Flugreisen nicht am Sitz der gebuchten Fluggesellschaft erstritten werden muss. Das kann durchaus auch Deutschland geschehen. Beide Verbraucher-Hilfen reagierten damit auf den am Mittwoch erschienenen Beitrag „ Traumreise nach Seattle gescheitert“.

Reise nach Seattle gescheitert

Die Wünsdorfer Brüder Toni (24 Jahre) und Matti (19) Sauer wollten im Frühjahr mit Air Iceland in den US-Bundesstaat Washington fliegen zu den Stätten ihrer Football-Idole von den Seattle Seahawks. Wegen Corona wurde daraus nichts, bis heute haben der Abiturient und der Krankenpfleger kein Zeichen der Hoffnung, ihre mühsam ersparten und über den Reisevermittler Opodo gebuchten 1.600 Euro für die Flugtickets wiederzusehen.

Anzeige

Es kann in Berlin geklagt werden

Rechtsreferent Robert Bartel von der Verbraucherberatung schrieb: „Es muss nicht in Reykjavik am Sitz der Fluggesellschaft geklagt werden.“ Es könne auch am Abflugort geklagt werden, also in Berlin – das hätte auch die zeitweise eingeschaltete Rechtsanwältin wissen müssen, so Bartel.

Weitere MAZ+ Artikel

Erstattung blieb aus

Theresa Kühne, Kommunikationsmanagerin bei der Potsdamer Flightright-Niederlassung, schrieb, der Beförderungsvertrag bestehe zwischen dem Passagier und der Fluggesellschaft, egal, wo dieser den Flug gebucht hat. Zum beschriebenen Fall schreibt Kühne, die Fluggesellschaft habe trotz Zahlungsaufforderung von Flightright außergerichtlich keine Erstattung für die ausgefallenen Flüge geleistet. „Deshalb wäre der nächste Schritt eine gerichtliche Durchsetzung des Erstattungsanspruchs mit dem Gerichtsstand Deutschland gewesen, da es sich um eine Flugverbindung ab Deutschland handelt.“ Doch nach eingehender interner Prüfung habe keine ausreichend positive Prognose für die erfolgreiche Einholung der Erstattungszahlung gesehen, die Finanzlage von Air Iceland sei „nach unserem Informationsstand unsicher“, so Kühne, deshalb zog Flightright nicht vor Gericht.

Von Jutta Abromeit