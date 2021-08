Gericht: Bewährung statt Haft für 37-Jährigen aus Zossen

Potsdam/Ludwigsfelde

Vom eigenen Chef gut behandelt und fair bezahlt zu werden, ist für die meisten Angestellten sicher schon die Idealvorstellung. Eine außergewöhnliche Erfahrung durfte nun ein Zossener Arbeitnehmer vor Gericht machen. Zu seinem Strafprozess kam der Vorgesetzte, der zugleich Geschäftsführer eines Logistikdienstleisters in Teltow-Fläming ist, aus eigenen Stücken und sagte als Leumund für seinen Mitarbeiter aus.

Gericht setzt Haftstrafe aus

Letztlich setzte das Landgericht Potsdam die neunmonatige Haftstrafe für den 37-jährigen Familienvater in der Vorwoche doch noch zur Bewährung aus. Damit war angesichts der regelmäßig angesammelten Vorstrafen nicht unbedingt zu rechnen. 22 Einträge haben sich im Bundeszentralregister angesammelt. Einige sind technischer Natur, aber auch immer wieder sind Beleidigungen, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte darunter. Der Mann erhielt Bewährungsstrafen, wurde nicht rückfällig, man erließ ihm die Strafe.

Richter glauben nicht an Besserung

Irgendwann nach Ende der Bewährungszeit folgte der nächste Regelverstoß. So vor mehr als zwei Jahren, im Juni 2019: Unter Alkoholeinfluss stehend, will der Angeklagte seinen Ausweis nicht zeigen, wird gegen die Polizisten gewalttätig, will einer Beamtin sogar in die Hand beißen. Ein Zossener Amtsrichter glaubt nicht mehr an Besserung: In den Gerichtsverhandlungen sei der Mann einsichtig und reuig, aber sonst belehrungsresistent und mit Rückfalltendenz – keine Bewährung mehr nach dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, einhergehend mit Körperverletzung und Beleidigung.

Als Zeuge der Berufungsverhandlung

So war es sein Glück, dass am Donnerstag sein Chef ohne gerichtliche Aufforderung mit zur Berufungsverhandlung kam und als Zeuge aussagen durfte. Schon der gemeinsame berufliche Neuanfang ist bemerkenswert: Als sie sich zufällig 2018 auf der Straße trafen, fragte der Chef seinen Ex-Mitarbeiter, ob er wieder bei ihm anfangen würde – er habe ja gewusst, was er kann. Bald leitet er einen Stützpunkt, treffe technisch die richtigen Entscheidungen, nur die Kommunikation mit den Mitarbeitern gelingt nicht immer, so der Chef.

Chef zeigt viel Vertrauen

Er vermittelt und zeigt Geduld, aus eigener Erfahrung wisse er, dass Dinge auch mal schiefgehen können. So sieht er die Entwicklung seines Mitarbeiters in den Jahren: Die Konflikte werden weniger, das Verantwortungsbewusstsein wächst, die Fehlerkultur stimmt. Und als der Angeklagte nach dem erstinstanzlichen Urteil ganz die Finger vom Alkohol lässt und auf der Suche nach einem Therapeuten zunächst scheitert, wird sein Chef fündig und fährt ihn auch noch eigenhändig hin. Auch bei einer stationären Therapie soll er den Job behalten.

Gericht mit harten Bewährungsauflagen

Der Chef wirkt über alles im Bilde. Im Gerichtssaal sind viele beeindruckt von dem Zeugen, der für 125 Mitarbeiter Verantwortung trägt. Auch die Staatsanwältin. Sie hält eine neuerliche Bewährung für „verantwortbar“, obwohl sie mit einer anderen Einstellung in die Verhandlung gegangen sei. So entscheiden letztlich auch Richterin Anja Königsmann und die beiden Schöffen. Ihre Auflagen sind hart: Drei Jahre Bewährungszeit, Drogen- und Alkoholtherapie sowie regelmäßige Suchtmittelkontrollen.

Von Ingmar Höfgen