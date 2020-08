Dabendorf

Der Namenszug Geschwister-Scholl-Schule ist schon jetzt gut sichtbar an der Fassade zu sehen. Die neue Gesamtschule im Zossener Ortsteil Dabendorf wird zwar erst zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 eingeweiht. Die Bauarbeiten an der für 1.000 Schüler geplanten Schule gehen aber schon jetzt ihrem Ende entgegen.

Bürgermeisterin Schwarzweller vor Ort

Gemeinsam mit Mitgliedern des städtischen Bauausschusses hat sich Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) in der vergangenen Woche bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild von der Baustelle gemacht. Bei einem Rundgang durch den stattlichen Schulneubau informierte Thomas Kosicki, der Geschäftsführer der Zossener Wohnungsbaugesellschaft (ZWG), über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und die nun bevorstehende Ausstattung der Schule mit erforderlichem Inventar und Technikausrüstung in den Klassen-, Fach- und anderen Räumen. Auch wenn der Bau seit der Grundsteinlegung im April 2019 Monat für Monat sichtbar wuchs und auch im Inneren immer deutlichere Konturen annimmt, bleibt immer noch einiges zu tun, bis die eigentliche Innenausstattung beginnen kann, so das Fazit.

Anzeige

Stadt ist Mieter der Schule

Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller nutzte den Termin zugleich als eine Art Bestandsaufnahme und Bauabnahme im Zusammenhang mit den demnächst anstehenden ersten Mietzahlungen. Bekanntlich ist die Stadt Zossen als Träger der Schule Mieter. Zuvor waren alle Versuche der Stadt Zossen gescheitert, einen Kommunalkredit für die dringend benötigte neue Schule zu bekommen. Per Mehrheitsbeschluss entschieden die Zossener Stadtverordneten im Jahr 2015, die Pläne zum Bau der rund 40 Millionen Euro teuren Schule an die ZWG zu übertragen. Gleichzeitig wurde ein mehrheitlicher Beschluss gefasst, demzufolge die Stadt die künftige Gesamtschule nach der Fertigstellung mietet.

Weitere MAZ+ Artikel

Schulbau Dabendorf GmbH gegründet

Die ZWG sah sich ihrerseits nach einem Ko-Investor um, den sie schließlich in der schwedischen Immobiliengesellschaft Hemsö GmbH fand. Hemsö besitzt, verwaltet und entwickelt in Schweden, Finnland und Deutschland Sozialimmobilien. Gemeinsam gründeten ZWG und Hemsö die Tochterfirma „Schulbau Dabendorf GmbH“. Schließlich erfolgte am 29. April 2019 die feierliche Grundsteinlegung für die neue Gesamtschule im Zossener Gemeindeteil Dabendorf. Bereits im Oktober 2018 war symbolisch der erste Spatenstich für den Neubau des Mehrzweckgebäudes vollzogen worden.

Eine der modernsten Schulen des Landes

Im Mietvertrag zwischen der Stadt Zossen und der Schulbau Dabendorf GmbH wurde vereinbart, dass die eigentliche Mietzeit erst beginnt und die erste Monatsmiete fällig wird, wenn der Vermieter dem Mieter gegenüber schriftlich erklärt, dass das Mietobjekt bezugsfertig und insoweit fertiggestellt ist, dass der Mieter die erforderlichen Einbauten, Inneneinrichtungen und Möblierung übernehmen kann. Das steht nun in wenigen Wochen in diesem Herbst bevor. Derweil gehen die Bauarbeiten für den zweiten Teil des Gebäudekomplexes noch weiter. In einem Mehrzweckgebäude sind die große Mensa mit Bühne und Technikraum, die Lehrküche für die Schüler, eine Bowlingbahn und die Umkleideräume für den Schul- und Vereinssport untergebracht. Bis zum 9. August 2021, dem ersten Schultag nach den Sommerferien, soll auch dieses Gebäude komplett fertig sein. Dann wird Dabendorf über eine der modernsten Schulen Brandenburgs verfügen.

Von Udo Böhlefeld