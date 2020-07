Dahmeland-Fläming

In Zossen hat man finanziell schon deutlich entspanntere Zeiten erlebt. Die Stadt galt stets als eine der reichsten in der Region, aber von diesem Glanz ist aktuell wenig übrig. Im aktuellen Haushalt zeichnet sich ein enormes Defizit ab, ein Haushaltssicherungskonzept bringt in den nächsten Jahren große Einschränkungen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist da auch noch die Angst vor der eigenen Courage.

Denn die Zossener haben, um ihr Geldproblem zu lösen, den Steuersatz für Gewerbetreibende von 200 auf 270 Prozent deutlich angehoben – und sich damit auch ein Stück weit von ihrem lange erfolgreichen Geschäftsmodell verabschiedet. Zossen war ein Steuerparadies für Unternehmen. Diesen Ruf habe man aufs Spiel gesetzt, die Folgen seien nicht abschätzbar, hieß es in der Stadt.

Mehr als 3500 Unternehmen in Zossen

Mehr als 16 Jahre lang – seit Januar 2004 – hatte Zossen von seinen Unternehmern nur den niedrigst möglichen Steuersatz eingefordert. Der Hebesatz, nach dem die Steuern berechnet werden, betrug 200 Prozent. Weniger war nicht möglich, nicht in Brandenburg und auch nicht im Rest Deutschlands. Im Laufe der Zeit siedelten sich deshalb rund 3500 Unternehmen im Stadtgebiet an, einige von ihnen finanzkräftige Großkonzerne, die sich zwar nur ein kleines Büro in der Stadt einrichteten oder gar nur einem Briefkasten anschraubten, die aber gerne die Steuern in Zossen zahlten.

Das ist ein Hebesatz Für die Höhe der Gewerbesteuer, die ein Unternehmen zu zahlen hat, sind zwei Faktoren entscheidend: der Gewinn und der Steuerhebesatz. Der Hebesatz ist ein fiktiver Wert, der von den Gemeinden individuell festgelegt werden kann. In einer Gemeinde, die einen Hebesatz von 200 Prozent hat, müssen Unternehmen nur halb so viel zahlen, wie in einer Gemeinde mit 400 Prozent Hebesatz. Gemeinden, die ihren Hebesatz erhöhen, nehmen theoretisch mehr Steuern ein. Wenn die Unternehmen aber in der Folge abwandern, kann eine Steuererhöhung auch das Gegenteil bewirken. Bis Anfang der 2000er Jahre konnte der Hebesatz völlig frei gewählt werden, weshalb einige Gemeinden gar keine Gewerbesteuern mehr erhoben. Um das zu verhindern, wurde ein gesetzlicher Mindesthebesatz von 200 Prozent festgelegt.

Für die Stadt ging die Rechnung auf: Während Zossen im Jahr 2006 nur rund 1,7 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer einnahm, waren es im Jahr 2018 etwa 52 Millionen. Die Zossener lebten komfortabel von diesem Geld. Eine Zeit lang zumindest. Aber die Gesetze im Land sind nicht für Steuerparadiese gemacht. Die Abgaben stiegen für Zossen ins Unermessliche, und zuletzt erstickte die Stadt gewissermaßen daran.

Ex-Bürgermeisterin warnt vor Anhebung

Trotzdem fiel die Anhebung des Steuersatzes schwer. „Wenn wir den Satz zu stark anheben, sind die Unternehmer weg“, orakelte der langjährige Finanzausschussvorsitzende Hermann Kühnapfel ( CDU). Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) klapperte die größten Steuerzahler ab und versuchte sie schonend auf einen höherem Steuersatz vorzubereiten, während ihre Vorgängerin Michaela Schreiber (Plan B) gleichzeitig gegen die Anhebung Politik machte. „Ich habe auch mit den Unternehmern gesprochen. Sie haben gesagt, dass sie die Stadt verlassen werden, wenn der Steuersatz nur um einen Punkt angehoben wird“, behauptete sie in einer SVV-Sitzung im Mai.

Typisches Bild: Schilder von Briefkastenfirmen an Zossener Häuserfassaden. Quelle: Josefine Sack.

Diese Darstellung aber dürfte übertrieben sein. Denn Zossen war zuletzt die einzige Gemeinde in Deutschland mit dem Mindesthebesatz. Alle anderen haben längst die Reißleine gezogen, weil das System, wie Zossens Rechnungsprüfer Hartmut Pfleiderer sagt, „nur für eine gewisse Zeit funktioniert und irgendwann kollabiert“. In Zossen schien das nur niemand mitzubekommen.

Ludwigsfelde : Vom niedrigsten zum höchsten Steuersatz

Als die Stadt sich 2004 entschied, mit dem Mindeststeuersatz um Firmen zu werben, war die Konkurrenz noch deutlich größer. Allein in der direkten Nachbarschaft gab es gleich mehrere Gemeinden, die eine ähnliche Steuerpolitik verfolgten. Ludwigsfelde etwa hatte jahrelang am unteren Rand des Möglichen agiert. 2005 aber geriet die Stadt in eine finanzielle Krise und verdoppelte daraufhin den Hebesatz nahezu. Diese 380 Prozent gelten in Ludwigsfelde bis jetzt. Die Stadt hat damit gemeinsam mit Rangsdorf den höchsten Gewerbesteuerhebesatz in der Region (siehe Grafik). Weil die Industriestadt aber nie von Briefkastenfirmen abhängig war, lebt sie damit prächtig.

Schönefeld, der zweite direkte Konkurrent, hob seinen Hebesatz schon 2014 auf 240 Prozent an, nachdem sich auch dort Probleme abzeichneten. Auch die restlichen Steuerparadiese im Land, wie Liebenwalde ( Oberhavel) oder Biesenthal ( Barnim) steuerten nach, weil sie alle in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Denn mit hohen Steuereinnahmen steigen auch die ohnehin hoch berechneten Abgaben an Kreis und Land. Müssen Gewerbesteuern jedoch zurückgezahlt werden – was immer wieder vorkommt – werden die Abgaben an Kreis und Land trotzdem nicht reduziert. Es ist eine Art Sollbruchstelle in der Finanzpolitik, an der irgendwann jedes Steuerparadies scheitert.

Deutschlandweit am attraktivsten: Schönefeld

Nach Zossens Entscheidung, den Steuersatz hochzusetzen, gibt es trotzdem nur 31 Gemeinden in Deutschland, die einen niedrigeren Steuersatz als Zossen haben. Allein zwölf davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern, neun weitere in Brandenburg. Viele davon sind aber klein und haben, wie etwa Schwerin (250 Prozent) im Amt Schenkenländchen, auch kein gesteigertes Interesse an Gewerbeansiedlungen in Größenordnungen. „Der niedrige Steuersatz hat historische Gründe. Er wurde einfach nie hochgesetzt“, erklärte Amtsdirektor Oliver Theel einmal das Phänomen.

Schönefeld boomt – auch eine Folge des niedrigen Steuersatzes. Quelle: Gerlinde Irmscher

Deutlich interessanter für Unternehmen ist da Schönefeld. Mit 240 Prozent hat die Gemeinde derzeit den drittniedrigsten Steuersatz in Deutschland. Im Gegenzug zu Lützen (211, Sachsen-Anhalt) und Schönbeck (220, Mecklenburg-Vorpommern), punktet Schönefeld aber mit dem BER, den Autobahnanschlüssen und der direkten Nachbarschaft zu Berlin. Mit mehr als 100 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr spielt die Flughafengemeinde deshalb schon jetzt in einer eigenen Liga, und anders als in Zossen sind zumindest derzeit finanzielle Probleme auch nicht absehbar. Ende vorigen Jahres verfügte Schönefeld über 200 Millionen Euro liquide Mittel. Von solchen Summen können selbst viele Landkreise nur träumen.

Da wollen auch die Zossener gerne irgendwann hin. Den eingeschlagenen Weg der Steuererhöhung bezeichnete Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller vor wenigen Wochen als alternativlos.

Von Oliver Fischer