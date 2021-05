Glienick

Nun haben auch die Glienicker eine kleine Kostenfrei-Bibliothek mitten im Ort: Am Dienstag öffneten die Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (Gag), Ortsbeiräte und Stadtverordnete diese öffentliche Bücherzelle an der Dorfaue des Zossener Ortsteils. Gag-Geschäftsführer Holger Schmidt erzählt: „Die früheren Telefonzellen hatten wir bereits voriges Jahr von der Telekom erworben. Aber leider hat uns dann Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“

Telefonzelle entkernt, Scheiben ausgetauscht

Der Ausbau zu solchen öffentlichen Bücherhäuschen sei ganz individuell, sagt er, und die Solarzelle auch ein Stück Unabhängigkeit und ein kleiner Beitrag zu Klima-Thematik. Der Umbau habe mit dem Entkernen der 300 Kilogramm schweren Telefonzelle und dem Austauschen aller Scheiben begonnen, dann wurde sie farblich neu gestaltet. Zu den Kosten erklärt Schmidt, „sie wurde für rund 500 Euro gekauft, und dann ging’s mit allem Drum und Dran hoch auf circa 2500 Euro, bis das erste Buch drin steht“, sagt er. Das Geld habe die Sparkasse gesponsert.

„Die Bodenplatte konnten wir wegen der Corona-Verzögerungen im letzten Jahr erst 2021 fertigen“, so der Geschäftsführer. Dass das Bücherhäuschen für die Glienicker dort am Dorfgemeinschaftshaus steht, sei letztlich der Bürgerschaft mit Ilona Schmitt und Melitta Vetter aus den Vereinen im Ort zu verdanken. Und der Gag-Chef sagt: „Die Zossener Bürgermeisterin hat das Vorhaben durch unbürokratisches Handeln der Stadt bei der Genehmigung des Standortes vom Ordnungsamt unterstützt.“

Nun arbeite die Gag an zwei weiteren Telefonzellen, die sie im Januar gekauft hatte und die bald auf einen Abhol-Termin warten, sagt der Geschäftsführer. Aufgestellt werden sollen die Bücherzellen in Klausdorf und in Nächst Neuendorf.

Von Jutta Abromeit