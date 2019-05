Glienick

Ein Kind ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Glienick verletzt worden. Es wollte auf dem Radweg die Schulzendorfer Straße überqueren und wurde dabei offenbar vom Fahrer (51) eines Land Rover übersehen und angefahren. Das Kind stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten es vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde von den Beamten auf 2200 Euro geschätzt. Sie haben den Unfall aufgenommen und für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei abgegeben.

Von MAZonline