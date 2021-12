Königs Wusterhausen

Der Corona-Pandemie zum Trotz wird es in der Region möglich sein, am Heiligen Abend an Gottesdiensten teilzunehmen. Einige Gemeinden bieten 2G- oder 3G-Gottesdienste an. Die beiden Kirchenkreise in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald bieten zudem digitale Gottesdienste für die Gläubigen in der Region an.

So plant der Evangelische Kirchenkreis Zossen-Fläming (KKZF) zum zweiten Jahr in Folge einen digitalen Gottesdienst. Verschiedene Kantoren und ein Posaunenchor werden musikalisch durch den Heiligen Abend führen, wie der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Pfarrer Friedemann Düring der MAZ sagt. Insgesamt 30 Minuten werde der Gottesdienst dauern.

Friedemann Düring predigt in Blankenfelde

Für all jene ohne Internetanschluss hat der Kirchenkreis laut Düring rund 100 CDs erstellt, auf denen der Gottesdienst für Heiligabend aufgezeichnet ist. Im vergangenen Jahr sei der digitale Gottesdienst gut angenommen worden. „Er ist aus der Not entstanden, bedient aber die Bedürfnisse. Der digitale Gottesdienst ist eine Erweiterung des Kirchenangebots“, sagt Friedemann Düring.

Er selbst werde in Blankenfelde bei einem Gottesdienst zugegen sein und dort eine Predigt halten, kündigte Düring an. Vor allem auch in der Zeit der Pandemie hätten die religiösen und gemeinschaftlichen Treffen einen hohen Stellenwert, erst recht zu Heiligabend.

Seinen Weihnachtswunsch hat Friedemann Düring der MAZ auch verraten: „Ich wünsche mir, dass die Spaltung innerhalb der Gesellschaft überwunden wird und Wege gefunden werden, damit wir wieder aufeinander zugehen“, sagt er.

Superintendentin ist in Kloster Alexanderdorf und in Zossen

Die Superintendentin des Kirchenkreises Zossen-Fläming, Katrin Rudolph, wird im Kloster Alexanderdorf und in der Zossener Kirche an den jeweiligen Gottesdiensten teilnehmen und dort auch predigen. Die Pandemie werde darin eine Rolle spielen.

„Zwischen den Zeilen bildet die Pandemie immer einen Schwerpunkt. Es wird darum gehen, dass die Gesellschaft nicht weiter zerbrechen soll“, sagt die Superintendentin. So wünscht sie sich, dass das Fest der Liebe seinem Namen entsprechend begangen werden kann und Besucher der Gottesdienste wie die Menschen ganz allgemein zu Heiligabend „Frieden wirklich erleben werden“, wie sie es formuliert.

Das bedeuten die Regeln zu den Gottesdiensten: Für die Gottesdienste an Heiligabend gelten wegen der Pandemie bei manchen Veranstaltungen besondere Regeln, wie 2G oder 3G. Hier eine Erläuterung: Die 2G-Plus-Regel: Teilnehmer von 2G-Plus-Veranstaltungen müssen geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Ungeimpfte können an den Veranstaltungen nicht teilnehmen. Die 2G-Regel: Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein. Ein tagesaktueller negativer Corona-Test ist nicht nötig. Ungeimpfte können an den Veranstaltungen nicht teilnehmen. Die 3G-Regel: Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Open-Air-Veranstaltungen: Manche Gottesdienste finden wegen der Pandemie auch als Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Meist gelten dann die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Vor allem ältere Menschen hätten während der Pandemie vielfach sehr gelitten. Die drohende Vereinsamung älterer Menschen war beispielsweise Thema, wenn diese in Pflegeheimen oder Krankenhäusern keinen Besuch empfangen durften. „Gottesdienste haben die wichtige Funktion, den Menschen die Einsamkeit zu nehmen“, sagt Katrin Rudolph.

Gottesdienst im Livestream

Ebenfalls digital stattfinden wird der zentrale Gottesdienst des Evangelischen Kirchenkreises Neukölln. Daran teilnehmen wird auch Superintendent Christian Nottmeier. Ab 15 Uhr wird der Livestream auf der Internetseite zu sehen sein. Ort des Geschehens ist die Dorfkirche Rudow, wie Sprecherin Ebba Zimmermann der MAZ sagte. Zusätzlich wird es laut ihr einen digitalen Familiengottesdienst geben.

„Der Schlüssel zu Weihnachten“, heißt das Krippenspiel, das für die Kinder ab 10 Uhr gezeigt wird. Zudem verteile der Kirchenkreis Broschüren, damit die Gläubigen einen eigenen Gottesdienst ausrichten können. So seien in der Broschüre verschiedene Predigten und Weihnachtslieder zu finden, welche die Familien in ihrem Zuhause selbst nutzen könnten. Der Kirchenkreis empfiehlt den Gemeinden für deren Gottesdienste mindestens eine 3G-Reglung.

„Es wird viele unterschiedliche Formen der Gottesdienste geben. Sie werden in den Kirchen, unter freiem Himmel oder auch in Zelten und Reithallen abgehalten. Unsere Gemeinden planen das sehr vielfältig und verantwortungsbewusst. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Superintendent Christian Nottmeier.

Von Steve Reutter