Peter Naase will den Traditions-Gasthof Naase, den seine Vorfahren in Gröben seit 14 Generationen betrieben, möglichst bald wieder öffnen. Ein Schild am Eingang kündigt den Neustart des Hauses mit großem Saal für den 10. Juli an. Vor zwei Jahren hatte der traditionelle Krause-Drehort, die Probebühne des Berliner Ensembles (BE) und der letzte Dorfkrug der Gröbener geschlossen. Damals hatte Peter Naase im Brief an seine Gäste als letzten Satz geschrieben: „Um die Zukunft des Gasthofes werde ich mir Gedanken machen und Ende 2019 neue Entscheidungen treffen.“

Vieles wurde saniert – dann kam Corona

Jetzt sagt der 52-Jährige: „Inzwischen haben wir viel am Gasthof saniert, doch dann kam Corona.“ Deshalb ist er vorsichtig mit Festlegungen: „Ob wir am 10. Juli tatsächlich wieder öffnen können, werden wir sehen.“ Da kommen ihm neue Filmarbeiten sehr gelegen, um die Durststrecke zu überstehen: Seit dieser Woche ist unübersehbar, dass in Gröben die nächste Film-Crew arbeiten wird. Gedreht werden soll Teil zwei des Kinofilm der Känguru-Saga, er soll „Die Känguru-Verschwörung“ heißen. Produktionsfirma ist die X Filme Creative Pool GmbH, Kinostart ist laut Webseite der Herbst 2022.

Bei Peter Naase wird der Gasthof für diesen Film eingerichtet. Gegenüber an der Kirche steht ein mobiles Häuschen, es wird am Dienstag früh gestrichen und soll später als Späti dienen. Ein leer stehendes Bauernhaus nebenan wird zur Fahrschule Schlabotnig hergerichtet, pausenlos schleppen Männer die Einrichtung rein.

Letzter Ausschank am 5. Januar 2019

Vor der Pause war für Peter Naase am 5. Januar 2019 der letzte Ausschanktag. 1991 hatte er das Haus von seiner Mutter Johanna in 14. Generation übernommen und 28 Jahre lang betrieben, ehe er sich aus persönlichen und geschäftlichen Gründen zur Schließung entschlossene hatte. Wegen des großen Saals probte das BE des Öfteren bei Naases: Theater-Regisseur Peter Zadek brachte dort Vorpremieren auf die Bühne, ob Brechts „Der Jasager/Der Neinsager“ oder „Die kahle Sängerin“. Und immer wurde in der idealen Film-Kulisse des Gasthofs gedreht, ob für Polizeiruf-Folgen oder Horst-Krause-Filme. Für den Schauspieler, dessen Familie aus Ludwigsfelde stammt, ist das Drehen im Gasthof Naase so etwas wie ein Heimspiel. Zuletzt war er 2018 dort, als die sechste Folge der Schönhorst-Saga um den pensionierten Polizeihauptmeister Horst Krause gedreht wurde. Auch Götz George und Inge Meysel standen dort vor der Kamera.

Peter Naase freut sich auf Gäste

Die Gasthof-Schließung hatten damals viele bedauert - Ortsvorsteher Martino Persky (CDU) ebenso wie Horst Krauses Film-Schwester Carmen-Maja Antoni. Sie hatte erklärt: „Dieser Gasthof bedeutet mir als Drehort natürlich viel. Es ist dort ein tolles Arbeiten ohne große Distanz zwischen Filmcrew und Dorfbewohnern.“ Weiterhin sagte sie in Anlehnung an den Filmtitel„Krauses Hoffnung“: „Vielleicht gibt ja der jüngste Filmtitel auch Gastwirt Peter Naase Hoffnung, was Neues zu versuchen.“ Diese Hoffnung geht jetzt auf, Gastwirt Peter Naase und seine Partnerin freuen sich wieder auf Gäste.

