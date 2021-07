Verkehrsregeln scheinen am letzten Bauabschnitt der B 96/Dorfstraße in Groß Machnow nicht zu gelten – zumindest nicht für alle. Rücksichtlose Autofahrer nutzen sogar Äcker und Naturschutzflächen, um nicht die Umleitungsstrecke befahren zu müssen. Zumindest ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht.