Großbeeren/Zossen

Bis zu einer Million Haustiere haben sich bundesweit Menschen in Corona-Zeiten zugelegt. Viele davon sind Hunde. Davon können auch Stephan Keysers von der Hundeschule Zwanglos in Großbeeren und Ursula Bauer vom Tierheim der Aktion Tier in Zossen berichten.

Dass Gassi gehen gesund für Hund und Mensch ist, hat sich dabei seit langem herumgesprochen. Aber da ist noch mehr: „Wir befassen uns ja in erster Linie mit Menschenpsychologie. Zwar sind wir eine Hundeschule, aber unser Hauptaugenmerk gilt den Menschen dabei“, sagt Tierarzt Stephan Keysers.

Hundeschule Großbeeren arbeitet mit den Menschen

Stephan Keysers und Rita Brentrup, auch sie ausgebildete Tierärztin, sind längst überzeugte Hundefreunde. „Es geht immer darum, dass wir den Menschen etwas beibringen müssen, die mit ihrem Hund zu uns kommen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir den Hunden etwas beibringen, die das bei uns dann auch machen.“ Vierbeiner, so sagt er, „wollen uns gefallen, wenn sie herkommen.“ Deshalb machen die in der Regel schnell alles, was die beiden Hund-Menschen-Lehrer wollen.

Tierarzt und Verhaltenstherapeut: Stephan Keisers und Rita Brentrup leiten die Hundeschule Zwanglos in Großbeeren Quelle: Marlene Schmidt

Das Internet-Portal vergleich.org hat in einer Übersicht zusammengestellt, was alles für die Hundehaltung spricht. Und verspricht dabei: „So gesund macht der Hund!“ Zum Gewinn gehören dabei mehr Fitness durch Gassi gehen, erhöhte Stressresistenz und niedriger Blutdruck, bessere Laune und Hilfe bei Ängsten und Depression.

Der Zuwachs an Hundeliebhabern in Corona-Zeiten ist schnell erklärt. Stephan Keysers: „Das sind die einzigen Sozialkontakte, die man während des Lockdowns ohne Probleme treffen durfte.“ Das kommt nach wie vor auch in der Hundeschule an. „Die Nachfrage und der Zulauf bei uns hat sich seit Corona enorm erhöht.“

Tierheim Zossen vermittelt zwischen Abgaben und Suchen

Im vergangenen Sommer, als Viele schon dachten, Corona sei vorbei, ist der Trend leicht abgeflacht. „In einigen Tierheimen hat sich das auch bemerkbar gemacht. Die hatten dann wieder mehr Anfragen von Menschen, denen der Aufwand zu groß war,“ bedauert er. Insgesamt halte die Nachfrage in der Hundeschule aber auf hohem Level an.

Hundehaltung ist gesund Quelle: Udo Böhlefeld

Ursula Bauer vom Tierheim der Aktion Tier in Zossen kann die Erfahrungen des Tierarztes so nicht bestätigen. In der Einrichtung zwischen Zossen und Wünsdorf habe es keine spürbare Erhöhung der Zahl von Tierrückgaben gegeben. „Aber wir gehen als Tierheim ja auch ganz anders damit um. Bei entsprechenden Anfragen vermitteln wir zwischen denjenigen, die ein Tier abgeben wollen und jenen, die auf der Suche nach einem Tier bei uns angefragt haben.“

Großbeerener Tierarzt: Kuschelrunde hilft gegen Stress

Über die therapeutische Wirkung sind sich die Vorsitzende des Vereins Aktion Tier und der Tierarzt aus Großbeeren einig. Die regelmäßige Gassi-Runde führt zu mehr Bewegung und so zu einer Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. „Wer mit seinem Tier eine Kuschelrunde einlegt, erhöht so seine Stressresistenz“, erklärt Keysers.

Nicht genug damit, erhöht das Streicheln von Hunden und anderen Tieren die Produktion der Botenstoffe Serotonin und Dopamin im menschlichen Körper. Sie tragen zum Glücksgefühl und zu erhöhtem Tatendrang bei und können so auch gegen Depressionen helfen.

Sozialkontakt im Tierheim Zossen

Über die Vierbeiner, die als Therapiehunde in Altenheime, Kinderkrippen und Schulen gehen, wird nicht umsonst zahlreich berichtet. „Sie sorgen dafür, dass auch ältere Menschen Kontakt zu Lebewesen haben“, sagt Ursula Bauer. Und sie berichtet über die Seniorinnen und Senioren, die sich mit Hilfe des Tierheims einen ebenfalls älteren Hund als Sozialkontakt ins Haus holen. „Die etwas älteren Hunde brauchen nicht mehr das ganz wilde Spiel und sind auch mit einer nicht ganz so großen Gassi-Runde zufrieden“, sagt sie.

Besonders erfolgreich sind die Therapiehunde auch im Umgang mit kleinen Kindern, sagt eine Studie der University of California. Und Stephan Keysers bestätigt: „Wir haben viele dieser Hunde in der Hundeschule gehabt, die in Schulen und Altenheime gehen. Ein Beispiel ist ein Hund in einem Kindergarten, in dem ein Kind sehr ängstlich und in sich gekauert war. Nach einer Woche mit dem Hund kam das Kind lächelnd auf mich zu und hat erzählt, was sie mit dem Hund Tolles gelernt hat.“

Von Udo Böhlefeld