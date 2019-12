Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt

Zossen

Der Duft von gerösteten Mandeln und frischen Waffeln mischte sich mit dem Dunst von Glühwein und Bratwurst. Nur der Nase nach zu gehen, hätte auch schon funktioniert. Auf dem Marktplatz von Zossen lockten aber außerdem noch festlich strahlende Lichterketten, Verkaufsstände mit handwerklichen Geschenkideen, Ballonverkäufer, ein Karussell, und der Weihnachtsmann.

Zum 16. Mal lud am Wochenende der Zossener Weihnachtsmarkt zum Bummeln, Naschen und Kaufen ein. Viele Besucher waren vor allem in den dunklen Nachmittagsstunden gekommen, die Kleinsten dick eingemummelt im Huckepack oder in schützenden Kinderwagen. Ihnen konnte selbst der kalte Dezemberregen kaum etwas anhaben. Doch auch die Großen ließen sich durch das triste Wetter nicht von einem Besuch auf dem Markt abhalten.

Vor allem an den Ess- und Trinkbuden bildeten sich teilweise lange Schlangen, bei weihnachtlichen Klängen ließ sich das Warten jedoch gut überbrücken. Wer es etwas ruhiger und besinnlicher mochte, den zog es auf den Adventsmarkt im Honighof, einem gemütlichen Hinterhof in der Zossener Altstadt. Während auf dem Rathausplatz Blasmusik erklang, gab es Irish Folk am Lagerfeuer.

Zuvor waren auch hier Weihnachtsklänge und Weihnachtsmärchen zu hören. „Ich liebe diese besinnliche Atmosphäre. Und wenn ich erst drei Becher heißen Met getrunken habe, werden die Geschichten auch immer schöner“, meinte ein Besucher, der es sich auf einem alten Sofa unweit der Feuerschale bequem gemacht hatte.

Von Marina Ujlaki