Grüne Jugend fordert: Teltow-Fläming soll „Sicherer Hafen“ werden

Die Grüne Jugend in Teltow-Fläming will, dass sich der Landkreis der Initiative „Sicherer Hafen“ anschließt. Das erklärten die beiden Kreistagsmitglieder Claire-Luise Heydick (21) und Philipp Maaßen (19) in dieser Woche in einer Pressemitteilung. „Gerade jetzt in der Coronakrise ist es unerlässlich, die Flüchlingslager in Griechenland zu evakuieren“, so Heydick. In den Lagern sei es unmöglich, vernünftige hygienische Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um einen Ausbruch der Covid-19-Pandemie vorzubeugen, erläuterte sie.

Claire-Luise Heydick ist seit einem Jahr Mitglied im Kreistag von TF. Quelle: Fabian Lamster

Das Bündnis „Sicherer Hafen“ ist aus der internationalen Bewegung „Seebrücke“ entstanden. Sie engagiert sich seit Mitte 2018 für sichere Fluchtwege und kritisiert die europäische Abschottungspolitik sowie die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer. In ganz Deutschland gibt es inzwischen 153 „Sichere Häfen“. Einer davon ist Potsdam. Die Landeshauptstadt schloss sich dem Bündnis im Herbst 2018 als erste Kommune in Brandenburg an.

Jedes Mitglied gibt eine individuelle Erklärung mit dem Beitritt ab. Diese Beschlüsse zeigen – auch wenn sie unterschiedlich weit gehen – wie sich die Stadt oder der Landkreis gegen das Sterben im Mittelmeer einsetzen will. Die Aufnahme von Geflüchteten über die amtlich zugewiesenen Asylbewerber hinaus ist ein zentraler Aspekt dabei.

Grüne Jugend: TF soll 50 Flüchtlingskinder aufnehmen

Die Grüne Jugend will genau das nun auch vom Landkreis Teltow-Fläming. In ihrem offenen Brief fordern sie die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von mindestens 50 unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Denn Krisen wie die Corona-Pandemie würden die Not und das Leid der Schwächsten besonders verschärfen, so Kreistagsmitglied Philipp Maaßen. „Das dürfen wir nicht hinnehmen“, erklärte er. „Wir als wohlhabender Kreis haben die Möglichkeit zu helfen und das müssen wir auch schleunigst tun.“

Philipp Maaßen ist seit 2019 Mitglied im Kreistag TF. Quelle: Kalinka, Gerhard

In Teltow-Fläming ist derzeit in elf Einrichtungen Platz für 1350 Geflüchtete. Die tatsächliche Belegung liegt darunter. 2019 wurden dem Landkreis 189 Flüchtlinge zugewiesen. Das sind deutlich weniger als in den Jahren zuvor. 2015 beispielsweise waren es über 1800. Der Landkreis hatte zum Jahresbeginn 2020 allerdings noch einen rechnerischen Rückstand von 271 Personen abzubauen. Die zentrale Ausländerbehörde weist Teltow-Fläming deshalb kontinuierlich zusätzlich Asylsuchende zu.

Kreistag muss Beitritt beschließen

Damit sich der Landkreis dem Bündnis „Sichere Häfen“ anschließt, müsste der Kreistag diese Forderung beschließen. Auf MAZ-Anfrage berichtet Claire-Luise Heydick, dass die Grünen-Kreistagsfraktion den Vorschlag ihrer Jugend bereits unterstützt. Einfach dürfte das Vorhaben dennoch nicht werden, denn mindestens von der AfD ist mit Gegenstimmen zu rechnen.

In Bad Belzig demonstrierten Einwohner vor der Kreistag Potsdam-Mittelmark für den Beitritt zur Initiative "Sicherer Hafen". Quelle: René Gaffron

Im Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark hat sich der Kreistag erst vor zwei Wochen nach einer emotionalen Diskussion und Protesten von Einwohnern dem Bündnis angeschlossen. Grüne, Linke und Piraten hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. PM hatte zuletzt acht Kinder auf Anfrage des Bundesinnenministeriums aufgenommen. Nun fordern die Parlamentarier dasselbe für sieben weitere Heranwachsende, während es in den Unterkünften immer schwieriger wird, die Corona-Sicherheitsregeln auf engem Platz einzuhalten.

Von Victoria Barnack