Teltow-Flämings Schüler dürfen voraussichtlich ab Montag wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Wie die Landesregierung Dienstagnachmittag bekannt gab, dürfen alle Landkreise mit einer stabilen Inzidenz von unter 50 ab kommender Woche in den Grundschulen den Normalbetrieb wieder aufnehmen. Die weiterführenden Schulen sollen eine Woche später folgen. Teltow-Fläming hat seit vergangenen Montag die 50er-Marke unterschritten, derzeit (Stand 26. Mai) liegt die Inzidenz bei 39,4.

Schulleiterin: „Wir freuen uns alle über die Nachricht“

Die Aussicht auf eine schnelle Öffnung löst an der Ludwigsfelder Theodor-Fontane-Grundschule am Mittwoch Begeisterung aus. Schulleiterin Andrea Ludwig sagt: „Wir freuen uns alle über die Nachricht – ohne gemischte Gefühle.“ Natürlich sei auch ihr bewusst, dass die Lehrer so kurz vor den Sommerferien, die am 24. Juni starten, nicht mehr die „Masse an Stoff“ vermitteln könnten. „Es geht aber um den sozialen Aspekt“, sagt Ludwig.

Vor allem für die Erstklässler sei es schön, dass sie noch einmal in der ganzen Klasse zusammenkommen, so die Schulleiterin. „Teilweise wissen die Kinder ja schon gar nicht mehr, wie ihre Klassenkameraden mit Namen heißen.“ Und die Schüler der sechsten Klassen, die nach dem Sommer in die weiterführenden Schulen wechseln, würden sich sehr freuen, noch einmal ihre Freunde zu sehen. „So sind auch kleine feierliche Zeugnisübergaben im Rahmen der Klasse möglich“, sagt Ludwig.

Schule macht nicht nur Wandertage

Dass der soziale Aspekt im Vordergrund stehe, hieße aber nicht, dass die Lehrer nur noch auf Wandertage und Beschäftigung setzen würden, sagt Ludwig. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, eintägige Wandertage und Exkursionen seien wieder erlaubt, Unterricht könne – soweit möglich – im Freien abgehalten werden. „Ich sehe das differenziert“, sagt Schulleiterin Ludwig. „Natürlich kann eine Sachunterrichtsstunde auch in der Natur stattfinden, aber wir werden schon versuchen, in den letzten Wochen auch Unterricht zu machen und Stoff zu vermitteln.“

Der Start in den Präsenzunterricht sei für die Schule nicht kompliziert: Seit Ende Februar befinden sich die Schüler der Ludwigsfelder Fontane-Grundschule wie alle im Wechselunterricht, nun alle wieder in einem Raum zu haben, sei für die Kollegen eine Entlastung, sagt Ludwig. Bisher mussten die Lehrer quasi zwei Unterrichtsprogramme auf die Beine stellen – eines für die Präsenz- und eines für die Distanzunterricht-Schüler. Nun können alle wieder gemeinsam lernen. „Es ist ein Schritt zur Normalität“, sagt die Schulleiterin.

Test- und Maskenpflicht bestehen weiter

So ganz normal ist es aber noch nicht: Weiterhin gelte die Testpflicht, um am Präsenzunterricht teilzunehmen, teilte Brandenburgs Bildungsministerin am Dienstag mit. Eltern, die keinen negativen Testnachweis erbringen können oder wollen, „deren Kinder gehen in den Distanzunterricht“, so Ernst. Außerdem gilt weiter die Maskenpflicht draußen und drinnen in der Schule. Sollte die Inzidenz wieder steigen, wird ab einem Wert von 100 wieder der Wechselunterricht eingeführt, ab 165 müssten Schulen wieder schließen.

Schulleiterin Ludwig ist optimistisch. „Viele Lehrer sind schon geimpft und wir tragen weiter Masken“, sagt sie. Hätte die Rückkehr zum Präsenzunterricht ihrer Meinung nach schon früher stattfinden können? „Das kann ich nicht beantworten“, sagt Ludwig. „Es gibt ja viele Spekulationen, wann der richtige Zeitpunkt ist – ich kann es nicht sagen.“ Natürlich hätte sie sich gewünscht, schon früher in den Normalbetrieb zu wechseln. Doch ob dann alles gut gegangen wäre, sei wieder Spekulation. „Wir freuen uns jetzt einfach, dass es losgeht.“

