Zossen

Der Streit um die Finanzen der Stadt Zossen findet womöglich eine Fortsetzung im Gerichtssaal. Zossens frühere Bürgermeisterin Michaela Schreiber kündigte am Mittwoch an, Strafanzeige gegen die amtierende Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) und den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Hermann Kühnapfel ( CDU) wegen Verleumdung und übler Nachrede erstatten zu wollen.

Hintergrund sind Äußerungen der Bürgermeisterin, die diese im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses am 11. Juni getätigt haben soll. Laut den Aussagen einiger Ausschussmitglieder soll Schwarzweller gesagt haben, dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 Konten auf den Namen der Kämmerin Andrea Hollstein und Bürgermeisterin Michaela Schreiber gefunden habe. Mit deren Hilfe seien Millionenbeträge umgebucht worden, um den Haushalt zu manipulieren.

Hat Schreiber Jahresabschlüsse fingiert?

Dass dies nicht aufgefallen sei, liege daran, so Schwarzweller laut Aussage der Anwesenden, dass Hollstein und Schreiber dem Wirtschaftsprüfer Unterlagen und Zugang zu Buchungskonten vorenthalten hätten. Bereits im öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses hatte der Ausschussvorsitzende Hermann Kühnapfel, der auch Vorsitzender der Zossener Stadtverordnetenversammlung (SVV) ist, gesagt: „Bei den chaotischen Zahlen, die Frau Schreiber hinterlassen hat, müssten wir eigentlich vor Gericht gehen.“

Der Zossener Stadtverordnete Hermann Kühnapfel (CDU). Quelle: Jutta Abromeit

Zu seiner Aussage steht Kühnapfel nach wie vor: „Das meine ich so, wie ich es gesagt habe.“ Bis heute müssten zahlreiche Details der Haushaltszahlen von 2018 aufgearbeitet werden. Dies sei auch ein Grund, so Kühnapfel, weshalb die Stadt Zossen bis heute keinen gültigen Haushalt habe. Der ursprüngliche Entwurf habe komplett überarbeitet werden müssen. „Das, was von Frau Schreiber hinterlassen wurde, entspricht nicht meiner Auffassung einer ordentlichen Haushaltsführung“, sagt der CDU-Mann. Zu den Aussagen, die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung getätigt worden sein sollen, wollte er sich nicht äußern.

Strafanzeige gegen Schwarzweller und Kühnapfel

Ex-Bürgermeisterin Schreiber hält insbesondere die Aussagen von Bürgermeisterin Schwarzweller im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 11. Juni für wahrheitswidrig und rufschädigend. Gegenüber der MAZ erklärt sie: „Weder Frau Hollstein noch ich haben in irgendeiner Weise den Haushalt manipuliert.“ Dies hätte ihr auch der externe Wirtschaftsprüfer, der im Auftrag des Landkreises Teltow-Fläming die Bilanzen der Stadt Zossen prüft, bestätigt, so Schreiber.

Den Haushalt der Stadt Zossen in Millionenhöhe fingiert zu haben, sei ein schwerer Vorwurf, sagt Schreiber. „Ich habe mich mit einem Strafrechtsexperten aus Berlin beraten und sehe es als meine Pflicht, dagegen juristisch vorzugehen.“ Sie werde Strafanzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede gegen Schwarzweller und Kühnapfel erstatten.

Abstimmung über Haushalt am Mittwoch

Andere Mitglieder des Finanzausschusses, die in der fraglichen Sitzung am 11. Juni anwesend waren, widersprechen hingegen der Darstellung von Michaela Schreiber. Ein Stadtverordneter bestätigt gegenüber der MAZ, dass im nichtöffentlichen Teil der Sitzung Unregelmäßigkeiten während Schreibers Amtszeit zur Sprache gekommen seien, die Darstellung der Vorwürfe durch die ehemalige Bürgermeisterin jedoch überzogen sei.

SVV-Vorsitzender Hermann Kühnapfel wollte sich zur Frage nach möglichen juristischen Schritten gegen Michaela Schreiber wegen ihrer früheren Haushaltsführung nicht äußern. „Wir wollen nach vorn blicken und am Mittwoch endlich einen Haushalt verabschieden. Das ist jetzt wichtig.“ Auch Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller kommentierte die Vorwürfe nicht.

Am Mittwoch wollen die Zossener Stadtverordneten den Haushalt beschließen. Seit Jahresanfang verfügt die Stadt Zossen über keinen gültigen Etat. Zusätzlich klafft in der Stadtkasse ein riesiges Loch. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der desaströsen Haushaltssituation müssen sich die Zossener Einwohner in den kommenden Jahren auf Einschnitte einstellen. Die SVV stimmt am Mittwoch auch über ein Haushaltssicherungskonzept ab, mit dem Bürgermeisterin Schwarzweller die Stadt bis 2023 wieder solvent machen will.

Von Feliks Todtmann