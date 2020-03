Anika hält den Laden am Laufen

Zossen

Wenn die Welt ringsherum schläft, ist Anika Dziewinski längst auf den Beinen. Sechs Tage die Woche bringt sie die MAZ zu den Leserinnen und Lesern – von Zossen über Telz nach Kallinchen führt sie ihre nächtliche Tour. Abzüglich der Feiertage rund 300 Mal im Jahr sorgt sie dafür, dass allmorgendlich die Zeitung im Briefkasten steckt. Auch in Corona-Zeiten.

Zwischen 150 und 180 mal pro Nacht

„Momentan macht es meine Arbeit leichter“, sagt die Mutter von zwei Kindern. „Die Straßen sind weitgehend leer. Nachts ist zwar sonst auch nicht viel Betrieb auf den Straßen, aber ab sechs in der Frühe muss man schon mehr auf den Verkehr achten. Das ist aktuell sehr viel weniger geworden.“ Die Autofahrer achten normalerweise nicht so sehr auf sie.

Sonst standen die Leser schon an der Tür

Zwischen 150 und 180 mal pro Nacht: Blick in den Rück- und den Außenspiegel, Autotür auf, im Dunkeln den Weg zum Briefkasten finden, die Zeitung hinein stecken und zurück zum Fahrzeug. Dann geht’s weiter zum nächsten Leser. Als die Welt noch in Ordnung war, standen viele Leser schon früh an der Tür. „Sie freuten sich, dass die Zeitung pünktlich war und dass sie die bei ihrem Frühstück lesen konnten“, sagt Anika Dziewinski. Jetzt macht sich die Krise bemerkbar: „Eine einzige Leserin empfängt mich im Moment schon früh um sechs an der Tür.“

Auf Zeitungen haftet kein Virus

Anika Dziewinskis Kontakt zu den MAZ-Lesern ist also beinahe Null. Trotzdem trägt sie unterwegs jetzt Hygienehandschuhe, nutzt immer wieder das Desinfektionsspray, das sie dabei hat, wechselt wieder und wieder die Handschuhe und desinfiziert vorsichtshalber auch das Lenkrad im Auto. „Auf dem Zeitungspapier haftet kein Virus“, weiß sie. „Aber ich berühre ja ständig Gartentore und Brief- und Zeitungskästen.“

Die Familie soll gesund bleiben

Da geht die Zeitungsbotin lieber auf Nummer sicher. Ihr Mann und die beiden Kinder sollen ja schließlich auch gesund bleiben. Wenn sie auf ihrer nächtlichen Zustelltour ist, kümmert sich der Ehemann um den zweijährigen Sohn und die achtjährige Tochter. Er macht das Frühstück für beide und bespaßt sie, bis die Mama gegen neun Uhr von ihrer Tour zurück ist.

Der Dank am Briefkasten

Wenn es wegen der aktuell erschwerten Bedingungen mal später wird bei ihr, zeigen die Leser Verständnis, „Sie sind in diesen Tagen froh, dass wenigstens darauf zumeist Verlass ist: Die MAZ kommt. Vor Kurzem hatte mir einer unserer Leser eine Tafel Schokolade als Dank an den Briefkasten geheftet.“ Etwas gespenstisch ist es momentan schon, wenn Anika nachts allein unterwegs ist. „Sonst sind fast immer Menschen unterwegs, auf den Hauptstraßen ist ja immer Verkehr. Jetzt ist da niemand. Man sieht einen Busch, glaubt, dass sich da was bewegt – und ist dann froh, wenn man daran vorbei ist.“ Weiter zum nächsten Haus, zum nächsten Briefkasten.

Zwei Stunden Mittagsschlaf, dann die Kinder

Früh um neun wieder zu Hause schafft sie dann erstmal Ordnung. Ein, zwei Stunden Hausarbeit, zwei Stunden Mittagsschlaf, dann widmet sie sich ihren Kindern. Hausaufgaben stehen ja trotz Schulschließungen an. Dann wollen die Kinder beschäftigt werden, mit Spielen oder im eigenen Garten geht das ganz gut, trotz der Kontaktbeschränkungen. „Leider haben wir keinen Platz in der Kindernotbetreuung bekommen, obwohl auch mein Mann weiter zur Arbeit muss“, sagt sie. Der arbeitet im Schichtdienst bei der Post. Sie versuchen trotzdem, flexibel mit der Situation umzugehen. Eigentlich ist sie die eine Woche für die Kinder zuständig, die andere er. Auf die Großeltern können und wollen sie nicht zurückgreifen, denn „die sind berufstätig oder gehören der Risikogruppe an“, so Anika. „Und für jemanden, der um die siebzig ist, wird das auch ganz sicher zu viel.“

Von Udo Böhlefeld