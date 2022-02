Hennickendorf

Der Sieger im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ von Teltow-Fläming steht fest: Die Jury hat Hennickendorf zum Gewinner gekürt. In dem Dorf in Nuthe-Urstromtal freut man sich sehr über die Auszeichnung. „Den Ausschlag hat sicherlich das Engagement der Einwohner von Hennickendorf gemacht“, sagt Ortsvorsteherin Jovita Galster-Döring.

Jurychef und Dezernent Siegmund Trebschuh bestätigt das: „Die Hennickendorfer haben die Jury bei der Präsentation ihres Dorfes mit einer großartigen Gemeinschaftsleistung beeindruckt. Besonders hervorzuheben sind ihre vielfältigen sozialen und kulturellen Aktivitäten. Es ist spürbar, wie eng Jung und Alt gemeinsam das dörfliche Leben gestalten. Auch bei der Bau- und Grüngestaltung konnte das Dorf mit sehr Sehenswertem überzeugen, so zum Beispiel mit der Nutzung einiger Vierseithöfe.“

Hennickendorf hat schon mehrmals bei dem Wettbewerb mitgemacht, konnte bisher aber nie den ersten Platz erreichen. Quelle: Victoria Barnack

Schon mehrmals hatten die Hennickendorfer am Dorfwettbewerb teilgenommen – bisher ohne Sieg. Urkunden für zweite, dritte und vierte Plätze zieren Wände und Regale im Dorfgemeinschaftshaus, wo sich die Jury im Oktober über das Dorf informierte. Nun gab es den lang ersehnten ersten Platz.

Sechs Dörfer machen beim Kreiswettbewerb TF 2021 mit

Fünf Konkurrenten aus fast allen Teilen des Kreises waren gegen Hennickendorf angetreten. Auf dem zweiten Platz landete Werder bei Jüterbog. Den dritten Platz teilen sich Diedersdorf (Gemeinde Großbeeren) und Sperenberg (Am Mellensee). Mellensee und Kliestow landen auf Platz 4 und 5.

Die Fahrt mit dem Kremser durchs Dorf hat die Jury offenbar überzeugt. Quelle: Victoria Barnack

Vier Tage lang war die Jury im September und Oktober unterwegs gewesen, um den Gewinner zu ermitteln. Zwei Stunden hatte jedes der sechs Dörfer Zeit, um für sich zu werben. Die Hennickendorfer wählten für ihren Rundgang ein besonderes Gefährt: Ortsvorsteherin Jovita Galster-Döring ließ ihre Pferde vor einen Kremser spannen. Das war eine besondere Herausforderung, denn die Jury kam einige Minuten zu spät und so mussten die agilen Tiere länger als ursprünglich geplant ruhig gehalten werden. Der Aufwand hat sich gelohnt. „Die Art der Präsentation hatte wohl einen Einfluss auf die Bewertung der Jury“, sagt die Ortsvorsteherin. „So konnten wir zeigen, wie Hennickendorf in die Natur und Umgebung eingebettet ist.“

Das war einer von vier Bewertungskriterien, bei denen die Hennickendorfer bald wieder punkten wollen. Als Kreissieger ziehen sie für Teltow-Fläming in den Landeswettbewerb ein. Eine halbe Zusage für die Teilnahme gab die Ortsvorsteherin auf MAZ-Anfrage in dieser Woche bereits. Doch das letzte Wort haben die Hennickendorfer. „Denn sie sind es, die sich mit ihrem Engagement so gut für unser Dorf eingebracht haben“, sagt sie.

Hennickendorfer präsentieren Ehrenamt und Engagement

Dreh- und Angelpunkt ist der Ortsverein. „Dort kommen viele aktive Gruppen zusammen, von den Senioren bis zu den Zemperern“, erklärt Galster-Döring. Sie hatten ihr Dorf der Jury präsentiert, zum Beispiel vor der Feuerwehr, auf dem stets gepflegten Friedhof oder vor privat sanierten Häusern. Diese Vielfalt brachte dem Ort bei der Jury viele Punkte ein.

Schon am Donnerstag nehmen die Hennickendorfer an einem Infotermin teil, bei dem das Land berichtet, welche Kriterien in der nächsten Runde gefragt sein werden. „Wir wollen unser Programm daraufhin aktualisieren“, sagt Galster-Döring. Unterstützung vom Bürgermeister gibt es demnach auch schon. Er will das Millionen-Projekt Kitasanierung samt Bewegungsraum für die ganze Dorfgemeinschaft präsentieren. Die Ortsvorsteherin ermutigt derweil andere Ortschaften, sich auf den nächsten Kreiswettbewerb in zwei Jahren vorzubereiten. „Es sollten viel mehr Dörfer mitmachen und zeigen, dass in unseren Dörfern Leben steckt“, sagt sie.

