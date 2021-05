Teltow-Fläming

Man braucht ihn für den ersten Restaurantbesuch seit vielen Monaten oder um endlich wieder gemeinsam Sport zu treiben. Auch wer über Pfingsten zum Beispiel einen Ausflug nach Berlin ins Museum plant, ist darauf angewiesen: Ein negativer, höchstens 24 Stunden alter Coronatest ist jetzt vielerorts Pflicht. Weil die Unternehmungslust bei vielen Menschen groß ist, haben zahlreiche Teststellen im Landkreis auch am Samstag offen oder bieten über das Pfingstwochenende sogar verlängerte Öffnungszeiten an.

Luckenwalde

In Luckenwalde beispielsweise bieten gleich zwei Standorte ausnahmsweise die Testungen auch an den Feiertagen an. Die Spitzweg-Apotheke in der Fontanestraße ist von Pfingstsamstag bis -montag immer von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Im Fitness- und Gesundheitsstudio Feel Good in der Forststraße gibt es die kostenlosen Bürgertests am Wochenende sogar von 9 bis 18 Uhr und am Montag noch von 9 bis 14 Uhr.

Diedersdorf und Großbeeren

Am Spargelgut Diedersdorf gibt es ebenfalls eine eigene Teststelle mit Sonderöffnungszeiten: Am Sonntag von 13 bis 16 Uhr und am Montag von 14 bis 17 Uhr. Auch das Testzentrum am Komfort-Hotel Großbeeren hat an Pfingstsonntag ein Angebot über die normalen Öffnungszeiten hinaus von 17 bis 19 Uhr.

Jüterbog

In Jüterbog hat am Freitag das neue Testzentrum in der Innenstadt eröffnet. Tests gibt es dort ab sofort immer auch am Samstag von 8 bis 11 Uhr. Wer am Sonntag einen Coronatest in Jüterbog oder Umgebung braucht, kann in die Gaststätte Bergschlösschen ausweichen. Dort werden die Tests immer auch sonntags von 10 bis 15 Uhr angeboten.

Ludwigsfelde und Rangsdorf

In Ludwigsfelde gibt es Coronatests in der DM-Filiale in der Potsdamer Straße noch am Sonnabendnachmittag. Die Drogerie ist bis 16.30 Uhr geöffnet. Dort ist vorab eine Anmeldung über ein Online-Portal notwendig. Noch eineinhalb Stunden länger gibt es sonnabends kostenlose Tests im Rangsdorfer Südring-Center.

Mahlow

In Mahlow haben sowohl die Neue als auch die Adler Apotheke und das Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz am Berliner Damm bis zum Samstagnachmittag beziehungsweise -abend geöffnet.

Auch Selbsttest möglich

Wem der Weg in eines der über 30 Testzentren im Landkreis zu weit ist, kann den Test auch einfach selbst machen. Das hat das Land Brandenburg jetzt noch einmal klargestellt. Der Laientest muss dann aber vor Ort durchgeführt werden. Die Gäste müssen sich in diesem Fall unter Aufsicht des Gaststättenpersonals selbst negativ testen.

Geimpft oder genesen

Ausnahmen gibt es für Geimpfte und Genesene. Letztere müssen einen Nachweis über ihren positiven Labortest vorlegen, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt sein darf. Für zweifach Geimpfte reicht 14 Tage nach der zweiten Impfung die Vorlage ihres gelben Impfpasses.

Dass die Tests überhaupt nötig und Restaurantbesuche erlaubt sind, ermöglicht die weiterhin niedrige Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming. Am Freitag lag dieser Wert bei 65,3.

Alle Teststellen in Teltow-Fläming finden Sie online unter www.maz-online.de/CoronaZahlenTeltowFlaeming

Von Victoria Barnack