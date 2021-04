Teltow-Fläming

Lediglich neun neue Coronafälle wurden am Mittwoch in Teltow-Fläming gemeldet. Weil das deutlicher weniger Neuinfektionen als am selben Tag der Vorwoche sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis gesunken. Sie liegt nun bei 102,9. Das ist der niedrigste Wert seit fast drei Wochen. Sinkt die Inzidenz unter 100 und bleibt sie drei Tage in Folge unter dieser kritischen Marke, sind im Landkreis auch wieder Lockerungen möglich.

Lesen Sie auch: Bundes-Notbremse macht Termin-Shopping in TF wieder möglich

Weil das Infektionsgeschehen in den zurückliegenden Tagen moderater war als in den Wochen zuvor, hatten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt freie Kapazitäten, um die Statistik der Infizierten zu aktualisieren. Das ist nur dann möglich, wenn die Kontaktermittlung der neuen Fälle nicht zu aufwendig ist und Zeit für die Statistik bleibt. Demnach sind derzeit etwa 700 Einwohner im Landkreis akut mit dem Coronavirus infiziert.

Das Gesundheitsamt erfasst – anders als beispielsweise das Land – Infizierte nach 14 Tagen nicht automatisch als genesen. Deswegen ist das Zahlenwerk des Kreises aussagekräftiger. Wer zum Beispiel mit Covid-19 im Krankenhaus liegt, wird in der Statistik weiterhin mitgezählt. Außerdem müssen sich Menschen, die sich mit einer der Virusmutationen infiziert haben, erst freitesten.

143 akute Fälle in Luckenwalde

Die meisten akuten Fälle gibt es momentan in Luckenwalde. Derzeit sind 143 Einwohner der Kreisstadt mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind mehrere Kitas, was weit über 100 Quarantänen mit sich bringt. In Luckenwalde gab es außerdem einen von zwei neuen Corona-Todesfällen in dieser Woche. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen ist in der Stadt damit auf zehn gestiegen.

Viele aktive Fälle gibt es auch im Kreisnorden weiterhin. In Blankenfelde-Mahlow sind es derzeit 139; in Ludwigsfelde noch 104. Letztere zählte wochenlang die meisten akuten Infektionen und noch immer die meisten Virusfälle insgesamt. Inzwischen gab es 1200 nachgewiesene Infektionen in Ludwigsfelde. Fast 90 Prozent der Betroffenen haben die Krankheit überstanden. 48 Einwohner der Stadt sind an beziehungsweise mit dem Coronavirus verstorben. So viele sind es in keiner anderen TF-Kommune. Ein weiterer Corona-Toter kam in dieser Woche in Zossen dazu.

Von Victoria Barnack