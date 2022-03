Hilfsaktionen in Teltow-Fläming: Schüler sammeln Spenden für ukrainische Geflüchtete

Teltow-Fläming

“Dieser schreckliche Krieg ist ein großes Thema bei uns an der Schule“, erzählt Rama Al Hariri von der Geschwister-Scholl-Schule in Zossen. Um ukrainische Geflüchtete zu unterstützen, hat die Elftklässlerin mit ihren Mitschülern einen Spendenaufruf organisiert.

Gemeinsam im Schulfoyer ein Lied für den Frieden singen? Das ist ein schönes Zeichen, finden die Jugendlichen. Helfen wird es den Menschen in der Ukraine aber nicht. Daher rührte auch die Idee zu der Spendenaktion, die sich an das Schulsingen anschließt.

Und diese diskutierten die Schüler im Jahrgangsgruppenchat, bis sie reif genug war, um sie einer Lehrerin vorzustellen. Katrin Kreuzmann war sofort begeistert vom Aktivismus ihrer Schüler: „Die Initiative haben sie ganz von selbst ergriffen. Ich habe sie machen lassen und ihnen dabei über die Schulter geschaut.“

Schüler achteten auf Transparenz

Die Jugendlichen verzierten Spendenboxen, bemalten Plakate und bildeten Teams, die die Spenden in den Klassen- und Lehrerzimmern einsammelten. Sogar einen Aufruf über die Schullautsprecher organisierten sie als Ankündigung.

Gemeinsam verzieren die Schüler die Spendenboxen für ihre Sammelaktion. Quelle: Franziska von Werder

Stolze 1610 Euro kamen zusammen. Transparenz war den Schülern dabei wichtig: In der zweiten Hofpause zählten sie die Spenden aus und luden Mitschüler ein, dabei zuzugucken. Die Hälfte des Erlöses soll an „Ärzte ohne Grenzen“ gehen. Die andere Hälfte wollen die Schüler der Organisation „Wir packen’s an“ spenden, die geflüchtete Ukrainer in Moldau unterstützt. Schulinterne, die die Spendenaktion verpasst haben, können sich am Freitag von 8 bis 13 Uhr im Raum C 215 beteiligen.

Lastwagen startet von Luckenwalde nach Polen

Auch anderen Hilfsaktionen im Landkreis kann man sich weiterhin anschließen. So etwa startete am Dienstag von Luckenwalde ein großer Lastkraftwagen mit allerlei Hilfsgütern für die Ukraine beladen in Richtung Polen. Dort steuert der Transporter zwei Ziele an: Den Vertriebsstandort von Rosenbauer in der Nähe von Warschau, der um Hilfe bat. Da die Mitarbeiter sich sehr in der polnischen Flüchtlingshilfe engagieren, ist die zielgerichtete Verteilung der Spenden an die ukrainischen Geflüchteten garantiert.

Sachspenden kann man im Gewerbehof abgeben

Der zweite Teil wird an einen Standort in der polnischen Stadt Rzeszów geliefert und dort zum Weitertransport an die Stadt Stryi in der Ukraine verladen. Von dort war in der vergangenen Woche ein Hilferuf des Bürgermeisters eingegangen, der insbesondere um Arzneimittel und Verpflegung gebeten hatte.

Im Gewerbehof in der Trebbiner Straße 13 werden weitere Sachspenden von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr entgegengenommen.

Verein Solbra unterstützt ukrainische Geflüchtete

In Ludwigsfelde kann man seine Sachspenden bei dem sozialen Verein Solbra abgeben. Diese werden dann von Privatpersonen an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Ukrainer können aber auch selbst Kleidung bei Solbra mitnehmen. Der Verein hat außerdem eine Notfall-Hotline eingerichtet für Menschen die in Ludwigsfelde angekommen sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Die Hotline ist 24 Stunden am Tag besetzt und unter 03378/1898644 erreichbar.

Hilfsangebote kann man an das Postfach des Landkreises schicken

Auch mit Wohnraum, Übersetzungen oder mit der Begleitung zu Behördengängen kann man ukrainische Geflüchtete unterstützen. Der Landkreis Teltow-Fläming hat dazu eine zentrale E-Mailadresse eingerichtet. Unter ukraine-hilfe@teltow-flaeming.de werden die Hilfsangebote gesammelt und an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Von Franziska von Werder