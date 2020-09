Zossen

Ein Irish Red Ale hat er noch nie gebraut. Doch auch wenn dieser Bierstil irischer Herkunft die diesjährige Wettbewerbsvorgabe ist – Karsten Gäbert aus Zossen freut sich auf die offizielle Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Sie wird zum vierten Mal von der Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund veranstaltet. Rund 130 Hobbybrauer aus ganz Deutschland wollen dort am 12. September gegeneinander antreten und sich gegenseitig ihre Brau-Kreationen präsentieren. Mit am Start ist die kleine Brauerei Gäbräu aus Zossen.

Zur Galerie Bier zu brauen ist eines von Karsten Gäberts Hobbys; nun will er bei der Deutschen Hobby-Braumeisterschaft starten. Mit einer Aufgabe, die er noch nie versuchte: Irish Red Ale zu brauen.

Wegen der Corona-Einschränkungen wird das in diesem Jahr eine exklusive Veranstaltung ohne Besucher; die Hobbybrauer bleiben unter sich und bewerten letztlich auch – mit anonymer Verkostung – ihre Biere gegenseitig. „Mit dabei sind auch die Vorjahressieger, die Braugruppe Gröner Bagalut aus Schleswig-Holstein“, kündigt der Veranstalter an. Für den 35-jährigen Gäbert aus Zossen spiele das alles keine Rolle, erklärt er: „Ich habe einfach Spaß daran, was auszuprobieren.“ Und ein wenig Erfahrung hat er ja schon: Im vorigen Jahr, kurz nachdem sein Brauraum auf dem eigenen Hof fertig war, startete er erstmals Richtung Ostseeküste.

Karsten Gäbert hat bisher das Zossener Hell und das Zossener Märzen kreiert. Quelle: Jutta Abromeit

„Voriges Jahr war ich praktisch nur zum Schnuppern dabei“, erzählt er. Ein Brut IPA, ein Kraftbier, musste damals gebraut werden. Eine Fachjury bewertete die Brauergebnisse von 160 Teilnehmern und befand, dass Karsten Gäbert aus Zossen unter die Top 20 gehört. Noch größer war sein Erstaunen, als es ums Publikumsbier ging: „Ich hatte ein Zwickel mitgebracht, ein ungefiltertes naturtrübes Bier.“

Die Besucher setzten es auf Platz vier. „Da war ich echt überrascht“, sagt der dreifache Vater. Doch nicht nur sein Bier kam gut an. „Mein Logo hat einem Bierdeckel-Sammler so gut gefallen, dass er mich um das Logo bat und mir 1000 Bierdeckel drucken ließ.“ 200 davon wurden gleich als kostenfreie Werbung verteilt.

So sah der Brauraum ursprünglich aus - ein alter Schweinestall Quelle: privat

So leicht, wie sich das alles anhört, kann es nicht sein, einen Hof mit 10.000 Quadratmetern Land in zu einem solchen Schmuckstück mit kleiner Landwirtschaft und später mal mit Ferienwohnung umzugestalten. Doch wie kommt ein studierter Forstwirtschaftler zum Bierbrauen?

„Ich hatte irgendwann mal ein Set bekommen, also einen Eimer, Malz, Hopfen und Hefe. Damit hat’s eigentlich angefangen“, erzählt Karsten Gäbert. Er und seine Frau Anja trinken beide gern Bier, erzählt er; „ich bin ziemlich offen für alles, aber so ganz verrückte Geschmacksrichtungen muss ich selbst nicht brauen“, meint er. Als dann im Internet viel früher, als er es im Kopf hatte, eine Maschine günstig zu haben war, „da musste ich einfach zugreifen“, sagt er. Das war der Grund, den alten Schweinestall zum Brauraum umzubauen.

Karsten Gäberts Brauerei-Logo. Quelle: Jutta Abromeit

Und inzwischen stehen dort in dem frisch gekachelten Raum mit der eingebauten Jahreszahl 2020 nicht nur ein Braukessel und zwei Gärtanks, sondern auch ein Flaschenspüler und die Vorrichtung zum Verschließen der Flaschen mit Kronkorken. Alles macht der Hobby-Brauer selbst. Fein säuberlich gefüllt stehen an der Wand wenige Holzkisten mit dem Logo, darin seine ersten beiden Eigenkreationen in handelsüblichen Pfandflaschen: „Zossener Hell“ und „Zossener Märzen“. Eines stört ihn bei seinem Hobby: „Ich würde Hopfen und Malz gern regional kaufen, habe aber bisher in ganz Brandenburg keinen Anbieter gefunden.“ Um nicht 300 Kilometer weit zum Einkauf fahren zu müssen, bestelle er die Zutaten „leider noch online“, wie er sagt. Doch vielleicht schafft ja da die bevorstehende Meisterschaft Abhilfe.

Meisterschaft wird auch auf Facebook übertragen

Übrigens wird Karsten Gäbert am 12. September nicht der einzige sein, der bis zur Hobby-Meisterschaft in Stralsund noch kein Irish Ale gebraut hat. Elisa Raus, die Kommunikationsfrau der veranstaltenden Braumanufaktur, sagte am MAZ-Telefon: „Das haben wir von den Teilnehmern inzwischen häufig gehört.“ Auch deshalb und nicht nur wegen der Corona-Bedingungen wird diese 4. deutsche Hobby-Braumeisterschaft in mehrfacher Hinsicht etwas besonderes. Wer das Event dennoch verfolgen möchte, der kann das im Internet über die Facebook-Seite „Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer“.

Anja und Karsten Gäbert haben etliche Hobbies, hier versorgen sie kleine Beete hinter der Scheune mit Wasser. Quelle: Jutta Abromeit

Am Ende der Veranstaltung gibt es wieder eine Online-Abstimmung mit mehreren Wahlmöglichkeiten: Damit wird festgelegt, welcher Bierstil zur 5. Hobby-Braumeisterschaft 2021 das Wettbewerbsbier wird. Doch vor all dem wird es für Karsten Gäbert in dieser Woche noch auf dem heimischen Hof spannend: Die Lebensmittelüberwachung des Kreises kommt zum abschließenden Besuch. Ist alles wie vorgeschrieben, bekommt er die Konzession zum Bier brauen.

Keinen Druck machen – Spaß haben

Und, soll aus dem Hobby mehr werden? Der Unternehmer, der bisher als Selbstständiger mit seiner Firma Forst und Garten sein Geld verdient, schaut verschmitzt und sagt: „Mit dieser Konzession könnte ich auch Bier verkaufen.“ Im Klartext heißt das für ihn und seine bei ihm angestellte Frau: Sie werden sehen, was neben der Firma, den Kindern, den Schafen und Hühnern, dem Garten, der Imkerei, dem Jagen und anderen Hobbies noch zu schaffen ist.

Jetzt freut sich Karsten Gäbert auf Stralsund und die Hobby-Braumeisterschaft: „Das ist seit langem überhaupt mal wieder eine Veranstaltung.“ Mit einem Cousin und einem Kumpel fährt er „ohne jede Erwartung“ dorthin. „Ich setze mich nicht mehr unter Druck, sonst macht es doch keinen Spaß.“ Genießen will er das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten. Und gespannt ist auch er, ob ihm ein rotes irisches Bier gelingt, zu dessen berühmten Marken ein Kilkenny gehört: ein leuchtend rotes obergäriges Bier mit ausbalancierter Aromatik, trockenem Röstaroma, hoher Trinkbarkeit, zurückhaltender Bitternis, leichter Trübung... Eben ein Irish Red Ale.

Von Jutta Abromeit