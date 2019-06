Horstfelde

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag eine 57-Jährige Frau, auf der Bundesstraße 246 bei Horstfelde mit ihrem Toyota von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Straße war gesperrt

Wegen der Rettungs- und Bergemaßnahmen kam es bis etwa 18.30 Uhr zu Straßensperrungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei prüft nun die genau Unfallursache.

Von MAZonline